اذعان به ناتوانی آمریکا در برابر ایران/ هزینه های جنگ بسیار سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا اخیرا گزارشی مفصل درباره پیامدها و هزینه های حمله نظامی آمریکا به ایران تهیه کرده اند که هفته گذشته بخشهایی از آن منتشر شده است.

در بخشهایی از این گزارش آمده است: ایران حمله آمریکا را بی پاسخ نخواهد گذاشت و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همچون حزب الله لبنان به آن پاسخ می دهد که باعث شعله ورشدن آتش جنگ در خاورمیانه می شود.

در این گزارش آمده است: در صورت حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، این کشور از پیگیری برنامه هسته ای اش عقب نشینی نمی کند. از طرفی این حمله به توقف کامل برنامه هسته ای منجرنخواهد شد و فقط می تواند در این روند تاخیر ایجاد کند.

در این گزارش ادعا شده که حمله آمریکا به تضعیف ایران منجر خواهد شد، اما در عین حال به این مسئله اذعان شده است که تلاش برای متوقف نمودن برنامه هسته ای ایران به یک عملیات بسیار بزرگ نظامی محتاج است که هزینه های آن از هزینه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان طی 10 سال اخیر بیشتر خواهد بود.

"فرانک میرنی" از افسران ارشد آمریکایی در این باره می گوید: قدرت نظامی آمریکا ناتوان و بلکه عاجز از این است که ایرانیان را از پیشبرد اهداف هسته ای شان منع کند.

مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا همچنین در این گزارش اعتراف کرده اند که هر گونه حمله نظامی به ایران، عزم مردم این کشور برای رسیدن به اهدافشان را بیشتر از قبل قویتر می کند.