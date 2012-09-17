هشت سال دفاع مقدس یادآور ایثار رزمندگان در برابر دنیای کفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با بیان اینکه دوران هشت سال دفاع مقدس یادآور مقاومت و ایثار رزمندگان در مقابل دنیای کفر است اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی با الگو پذیری از مکتب عاشورا و اهل بیت برای حفظ و حراست از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی خود با تکیه بر سلاح ایمان و تقوا دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.

وی افزود: در شرایط کنونی جهان، مردم آزاده با الگو قرار دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی به مبارزه علیه حاکمان و مستکبران پرداخته و مقاومت، استقلال، آزادگی را برای خود به ارمغان آورده‌اند.

وی در ادامه با تأکید به اینکه امروز استکبار جهانی از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم وارد عمل شده است بیان داشت: با گذشت بیش از سه دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی دشمنان تاکنون از طریق تهدیدها، تحریم‌ها و‌... در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده که هر بار جوانان غیور ایرانی با درک موقعیت‌، بصیرت بالا و پیروی از ولایت مطلقه فقیه این قدرت‌های پوشالی را شکست داده اند.

فرماندار نقش مردم دارالعباده یزد در دوران هشت سال دفاع مقدس را بسیار ارزشمند و کم‌نظیر دانست و تصریح کرد: مردم این دیار همگام با دیگر آحاد ملت با همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس برگ زرین دیگری را به دفتر افتخارات ایران اسلامی اضافه کردند.

سیفی با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای هشت سال دفاع مقدس، موفقیت همگان را در بهره گیری از آرمان‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، حضرت امام خمینی (ره ) و در پرتو منویات رهبر معظم انقلاب ‌از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.