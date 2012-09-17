  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

با حضور هیات ایرانی؛

کنفرانس روسا و وزیران انرژی اتمی امروز در وین آغاز می شود

کنفرانس روسا و وزیران انرژی اتمی امروز در وین آغاز می شود

پنجاه و ششمین کنفرانس روسا و وزیران انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس بین المللی انرزی اتمی از امروز دوشنبه 17 سپتامبر در مقر آژانس در وین آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر از وین، یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است بیانیه افتتاحیه این نشست را قرائت کند.

موضوعاتی از قبیل ایمنی هسته ای ، کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی ، صنعت و پزشکی و همچنین بحث پادمان ها قرار است در  نشست پنجاه و ششم مورد بحث قرار گیرد.

توانای هسته ای رژیم صهونییستی از دیگر موضوعاتی خواهد بود که قرار است در این نشست به آن پرداخته شود.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست فریدون عباسی معاون رییس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمان در این نشست حضور خواهند داشت.

عباسی بیانیه کشورمان را در روز نخست این کنفرانس قرائت خواهد کرد.
 

کد مطلب 1698020

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