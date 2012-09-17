به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش ابرکوه با تقدیر از اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش اظهار داشت: باید در امر آموزش، ارتقای کیفیت مدنظر قرار گیرد و به بهانه افزایش کمیت این نکته کلیدی به حاشیه رانده نشود.

فرماندار ابرکوه بیان داشت: تربیت دینی باید در اولویت آموزش و پرورش باشد و در جلسه با مدیران و مربیان مورد تأکید قرار گیرد.

برزگرزاده عنوان کرد: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تنها در سایه تهذیب نفس و فراگیری اخلاق اسلامی ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان ذیربط باید با همکاری با آموزش و پرورش شروع سال تحصیلی خوبی را رقم بزنند، یادآور شد: یکی از نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، تنظیم تعطیلی مدارس پسرانه و دخترانه است و نیروی انتظامی نیز باید در مسیرهایی که دبیرستانهای پسرانه و دخترانه در یک مسیر هستند، حضور فعالتری داشته باشد.

برزگرزاده خطاب به نیروی انتظامی تأکید کرد: با افراد مزاحم و جوانان موتور سواری که در زمان تعطیلات مدارس مزاحمت ایجاد می کنند به صورت قانونی برخورد کنید و وسائل نقلیه آنان را توقیف کنید و به هیچ توصیه ای حتی از جانب فرماندار برای آزادی موتورسیکلت های متخلف گوش نکنید و قانون را اجرا کنید.

وی بیان داشت: برخورد قانونی با این تخلفات هم به نفع افراد متخلف و هم به نفع جامعه است.