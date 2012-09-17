جعفر قادری درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر اقتصاد اظهارداشت: در این جلسه احمد توکلی نماینده تهران گزارشی از مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات نظام ارزی، بحث تورم، بیکاری و رشد اقتصادی ارائه کرد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز نقطه نظراتش درباره این گزارش را مطرح کرد و سایر اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

قادری گفت: در این جلسه درباره واگذاری ها صحبت شد و مقرر شد نمایندگانی از کمیسیون مشکلات موجود در راه واگذاری ها را پیگیری کنند و با هماهنگی با دولت کارها پیش برود. وزیر نیز قول داد در چارچوب مواد قانونی واگذاری ها انجام شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص مباحث ارزی، وزیر همچنان تاکید کرد که تصمیم گیرنده در مباحث ارزی و سیاست های پولی و ارزی نیست و نمی تواند پاسخگوی آن هم باشد. آقای حسینی تاکید کرد که یک رای بیشتر در شورای پول و اعتبار ندارد و نمی تواند بیشتر از آن پاسخگو باشد زیرا کل سیاستها در جای دیگری تعیین می شود.

قادری خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین درباره شرکت نکردن وزیران در جلسات شورای گفتگو بحث شد که آقای حسینی گفت علت این امر ساختار شورای گفتگو است که مورد قبول رئیس جمهور نیست.

وی ادامه داد: اما به آقای حسینی اعلام شد که این دلیل از سوی مجلس پذیرفته نیست و قانون مجلس باید اجرا شود و وزیران در جلسات شورای گفتگو حضور یابند. اگر دولت با این ساختار مشکلی دارد در قالب ارائه لایحه مشکل را مطرح و درصدد حل آن برآید نه اینکه تصمیم بگیرد در جلسات شرکت نکند و قانون را اجرا نکند.

نماینده شیراز افزود: به وزیر اعلام شد که در صورت ادامه این روند مجلس ناچار به ارائه تذکر و اعمال ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس است که براساس آن بی توجهی دولت و وزارتخانه ها به قوه قضائیه ارجاع می شود تا در این مورد رسیدگی قضایی صورت گیرد.

به گزارش مهر، به گزارش مهر، مطابق آئین نامه مصوب شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی هریک از اعضای کابینه تنها برای 3 جلسه اجازه عدم حضور دارند و می توانند نمایندگان خود را به این جلسات اعزام کنند در حالی که اکنون بیش از 8 جلسه است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بدون حضور وزرای امور اقتصادی ودارائی و صنعت ومعدن و تجارت ورئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود.

قادری تاکید کرد: البته با چنین روندی که فعلا وجود دارد به نظر می رسد ما در آینده نزدیک اقدام به تهیه گزارش در این باره و ارجاع این تخلف دولت به قوه قضائیه باشیم.

وی یادآور شد: در این جلسه درباره تهاتر مطالبات افراد از دولت با دیون دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و وزیر قول داد براساس مجوزهای قانونی مشکلات این حوزه را حل کند.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا در جلسات آتی وزارت اقتصاد از تعدادی از اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی دعوت به عمل آید تا نمایندگان از این طریق در جریان تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرند.