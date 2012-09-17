به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از توقف اجرای مراحل راه اندازی بورس ارز در کشور خبر داد و گفت: طرح تاسیس بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد، چرا که هم اکنون شرایط برای اجرای این طرح مناسب نیست و نمی توان قیمت ارز را با تشکیل بورس مدیریت کرد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: طرحهای جدید برای مدیریت ارز در کشور وجود دارد که یکی از آنها اختصاص ارز به 8 گروه دیگر کالایی است.



وی تصریح کرد: هم اکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع می دهد اما قرار است برای 8 گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز 1226 تومانی تخصیص یابد. به گفته نهاوندیان، هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: اگر مدیریت ارزی درست انجام نشود، بازار ارز به ساماندهی نمی رسد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی باقی می مانند.

وی اظهار داشت: پیش نویس طرحی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده که بر اساس آن، قرار است بروکراسی های پیش روی واردکنندگان کالا کاهش یابد.



نهاوندیان ادامه داد: هم اکنون واردکنندگان باید اسناد وارداتی خود را در سفارتخانه های کشور مبدا مهر و امضا کرده و سپس اقدام به واردات کنند در حالی که برای کاهش بروکراسی در تجارت این مرحله پیشنهاد شده که این مرحله حذف شود.



وی در ادامه با اشاره به تدوین پیش نویس حمایت از تولید با همکاری مجلس گفت: قرار بر این شده است که در قالب این طرح سه سال به واحدهای تولیدی فضای تنفسی داده شود، ضمن اینکه به لحاظ مالیاتی و سود های بانکی نیز شرایط سهل تری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: اهانت به پیامبر عظیم‌الشان اسلام یک سناریوی هدف دار و طراحی شده برای ممانعت از رسیدن پیام پیامبر رحمت به گوش جهانیان است.



وی گفت: باید شرایطی فراهم شود که بتوان در مجامع بین المللی اهانت به ادیان و مقدسات جزو نقض حقوق بشر باشد و به این تخطی رسیدگی شود.