به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین تجلی قائم مقام اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان با اعلام خبر فوق گفت: جوش‌زنی نوعی سینه‌زنی است که در شهر بابک، انار و کوهبنان به صورت خاص اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم با عنوان مراسم عزاداری شمال استان کرمان به ثبت رسید، خاطرنشان کرد: این مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار می‌شود و نوعی سینه‌زنی شبیه به سینه‌زنی جنوبی‌های ایران است.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: حفظ اصالت‌ها منوط به ثبت آثار تاریخی و معنوی استان است و برای حفظ ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی باید ثبت فرهنگ، آداب و رسوم مردم را به عنوان آثار معنوی در اولویت قرار داد.

وی همچنین ازثبت شش اثر تاریخی غیر منقول استان کرمان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: "برج‌های دیده‌بانی افزاد "مربوط به دوره قاجار و «مدرسه کاشانی» متعلق به دوره پهلوی، آثار پیشنهادی میراث فرهنگی استان کرمان در شهرستان کوهبنان بودند که در پنجمین همایش شورای عالی ثبت کشور به ثبت ملی رسیدند.

تجلی اظهار داشت: «باغچه بداغ‌آباد» شهر کرمان متعلق به دوره پهلوی اول، دیگر اثر تاریخی غیرمنقول پیشنهادی برای ثبت ملی از این استان بود که پس از بررسی کمیته تخصصی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

وی به «تپه مظفرآباد» شهربابک و «تپه حصار» شهرستان فاریاب اشاره کرد و افزود: این دوتپه متعلق به دوره ساسانی هستند که در این اجلاس به ثبت رسیدند.

قائم مقام اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان خاطرنشان کرد: ششمین اثر تاریخی پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان که در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد مربوط به «قنات گوهر ریز جوکار» در شهرستان جوکار بود که متعلق به دوره اسلامی است.

