  1. جامعه
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

48 ساعته تهران را از گدا پاکسازی می کنیم/ کاهش متکدیان تهرانی بعداز اجلاس "نم"

48 ساعته تهران را از گدا پاکسازی می کنیم/ کاهش متکدیان تهرانی بعداز اجلاس "نم"

معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر این که بازگشت متکدیان به پایتخت توهم است گفت:امکان جمع آوری متکدیانی تهرانی را طی 48 ساعت داریم ، اما ساماندهی این افراد بعد از جمع آوری باید در اولویت قرار گیرد.

رضا جایگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص بازگشت متکدیان به پایتخت گفت: این موضوع توهم است و اگر با انصاف قضاوت کنیم فضای شهر تهران بعد از اجلاس با قبل از آن بسیار متفاوت است و در دوماه گذشته حضور متکدیان کودک و بزرگ سال بسیار کم شده است .

معضل تکدی گری باجمع آوری گدایان حل نمی شود / کاهش چشمگیرمتکدیان تهرانی در 2 ماه گذشته

وی ادامه داد: تنها باجمع آوری متکدیان معضل تکدی گری در تهران حل نمی شود و باید گدایان جمع شده آوری شده تعیین تکلیف و ساماندهی شوند .برخی از این افراد نیازمند کمک بهزیستی و نهادهای حمایتی هستندکه باید تحت پوشش قرار بگیرند و با شیادان و سودجویان نیز برخورد شود ،جمع آوری و پاکسازی متکدیان 48 ساعته انجام می شود اما آنچه در این میان مهمتر است ساماندهی بعد ازجمع آوری است .

درخواست از استانداری برای ادامه همکاری کمیته 4 جانبه

معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که تعداد متکدیان تهران بعد از اجلاس سران به شدت کاهش پیدا کرده است  گفت:در زمان برگزاری اجلاس کمیته ای 4 جانبه در این زمینه تشکیل شده بود که متاسفانه در حال حاضر غیر فعال است و به دلیل آن که استانداری مسئولیت هماهنگی این کمیته را برعهده داشت درخواست کرده ایم این همکاری ها که نتیجه بسیار خوبی در پی داشت و با قوت توانستیم ساماندهی متکدیان را تا نقطه نهایی جلوببریم ادامه پیدا کند و در این زمینه عقب نشینی نکنیم .

کد مطلب 1698044

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