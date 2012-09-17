48 ساعته تهران را از گدا پاکسازی می کنیم/ کاهش متکدیان تهرانی بعداز اجلاس "نم"

رضا جایگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص بازگشت متکدیان به پایتخت گفت: این موضوع توهم است و اگر با انصاف قضاوت کنیم فضای شهر تهران بعد از اجلاس با قبل از آن بسیار متفاوت است و در دوماه گذشته حضور متکدیان کودک و بزرگ سال بسیار کم شده است .

معضل تکدی گری باجمع آوری گدایان حل نمی شود / کاهش چشمگیرمتکدیان تهرانی در 2 ماه گذشته

وی ادامه داد: تنها باجمع آوری متکدیان معضل تکدی گری در تهران حل نمی شود و باید گدایان جمع شده آوری شده تعیین تکلیف و ساماندهی شوند .برخی از این افراد نیازمند کمک بهزیستی و نهادهای حمایتی هستندکه باید تحت پوشش قرار بگیرند و با شیادان و سودجویان نیز برخورد شود ،جمع آوری و پاکسازی متکدیان 48 ساعته انجام می شود اما آنچه در این میان مهمتر است ساماندهی بعد ازجمع آوری است .

درخواست از استانداری برای ادامه همکاری کمیته 4 جانبه

معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که تعداد متکدیان تهران بعد از اجلاس سران به شدت کاهش پیدا کرده است گفت:در زمان برگزاری اجلاس کمیته ای 4 جانبه در این زمینه تشکیل شده بود که متاسفانه در حال حاضر غیر فعال است و به دلیل آن که استانداری مسئولیت هماهنگی این کمیته را برعهده داشت درخواست کرده ایم این همکاری ها که نتیجه بسیار خوبی در پی داشت و با قوت توانستیم ساماندهی متکدیان را تا نقطه نهایی جلوببریم ادامه پیدا کند و در این زمینه عقب نشینی نکنیم .