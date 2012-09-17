زلزله بازهم دماوند، رودهن و آبسرد را لرزاند/ سه زلزله در سه روز

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 27 شهریور 1391 روی داده که موقعیت مرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۷۵شمالی و ۵۲.۱۵شرقی گزارش شده است.

زلزله شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند در عمق چهار کیلومتری زمین با عدم قطعیت مکانی ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی بوده است.

زمین لرزه امروز استان تهران در 7 کیلومتری دماوند، 16 کیلومتری اب سرد، 22 کیلومتری رودهن و 68 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

هنوز از خسارات جانی و مالی این زمین لرزه 2.4 ریشتری در شهرستان دماوند گزارشی نشده است.

گفتنی است، زلزله ای به بزرگی ۲.۱در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 19 و 10 دقیقه و 46 ثانیه یکشنبه 26 شهریور 1391 نیز رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند و بومهن در بخش مرکزی تهران را لرزاند.

آن زمین لرزه در 10 کیلومتری رودهن، 11 کیلومتری آبسرد، 11 کیلومتری بومهن و 45 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۳در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) نیز بامداد شنبه نیز شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را لرزاند که این زمین لرزه در 33 کیلومتری دماوند، 35 کیلومتری فیروزکوه، 39 کیلومتری کیلان و 92 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.