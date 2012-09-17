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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

پاک فطرت خبر داد:

افتتاح فاز یک خیابان 9دی همزمان با دهه کرامت

افتتاح فاز یک خیابان 9دی همزمان با دهه کرامت

شیراز - خبرگزاری مهر: شهردار شیراز با اشاره به اینکه خیابان 9دی چند روزی است مورد بهره برداری قرار گرفته، از افتتاح رسمی فاز اول این خیابان به مناسبت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت افزود: این پروژه با اعتباری در حدود دومیلیارد تومان کار عمرانی افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه چهار میلیارد تومان از سوی شهرداری شیراز برای تملک این پروژه هزینه شده، گفت: تملک بسیار گسترده این محور با بیش از 30 میلیارد تومان از منابع دولتی با حمایت استاندار فارس صورت گرفت.

شهردار شیراز به افتتاح بیش از 42میلیارد تومان پروژه های خدماتی، عمرانی و ساخت و تجهیز بوستان همزمان با این ایام هم اشاره کرد.

پاک فطرت بهره برداری از فاز صفر و یک و بخشی از فاز دو شهرداری الکترونیک، نرم افزارهای عوارض خودرویی در دفاتر پیشخوان دولت و تعامل شهرداری با دستگاههای خدمات رسان، تقویت زیرساخت فیبر نوری، فاز اول خیابان 9دی و بلوارهای گلها (فشار قوی)، پرتو، عصر ایران و سامان را از جمله این طرح‌ها اعلام کرد.

شهردار شیراز همچنین گفت: عملیات اجرایی بوستانهای فضیلت، سلامت، فخرآباد(دروازه کازرون)، نصب المان‌های شهری، نورپردازی، رنگ آمیزی و بهبود فضای شهری و بسیاری طرح‌های دیگر مانند آسفالت معابر، نیز همزمان با این ایام پایان خواهد یافت.

کد مطلب 1698052

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