آمریکا در حال غذا دادن به عقرب هاست/القاعده نمکدان می شکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، رابرت فیسک هشدار خود به آمریکا را اینطور آغاز می کند : یکی از دوستانم که در دمشق زندگی می کند آخر هفته گذشته با من تماس گرفت و درباره کشته شدن "کریستوفر استیونس" سفیر آمریکا در لیبی، صحبت کرد و به دلیل این اتفاق اظهار تاسف نمود.



القاعده همان عقربی بود که در لیبی آمریکا به آن غذا داد و بعد این عقرب آمریکا را گزید. و اکنون واشنگتن از مخالفان بشار اسد حمایت کرده و کمک می کند تا پول و سلاح ارسال شده از عربستان و قطر به دست این مخالفان که القاعده بخشی از آنهاست برسد. بنابراین آمریکا به عقربی جدید در سوریه غذا می هد .

این دوست به من گفت : این وقایع وحشتناک هستند چون کریس با سوری ها دوست بود و اعراب را می شناخت.

فیسک در ادامه می نویسد : از آنجا که می دانستم وضعیت به چه صورتی خواهد بود اجازه دادم تا وی به صحبت هایش ادامه بدهد. دوست من در ادامه گفت : "اما ما ضرب المثلی در سوریه داریم که می گوید : اگر شما به عقرب غذا بدهید، این عقرب در نهایت شما را نیش می زند."

به نظر من پیغام او چندان پیچیده نیست. آمریکا از مخالفان لیبیایی که القاعده بخشی از آنها بود در مقابل معمرقذافی حمایت می کرد و کمک می کرد تا پول های نقد و سلاح های ارسالی از عربستان و قطر به دست مخالفان برسد. دوستان آن روزهای آمریکا در لیبی اکنون تبدیل به دشمنان آن شده اند . سفیر آمریکا و همکارانش را می کشند و با القاعده همراه شده و تظاهراتی ضد آمریکایی را به راه می اندازند که این تظاهرات در تمامی کشورهای جهان اسلام تکرار می شود.

در مورد ضرب المثل ذکر شده، می توان گفت که القاعده همان عقربی بود که در لیبی آمریکا به آن غذا داد و بعد این عقرب آمریکا را گزید. و اکنون واشنگتن از مخالفان بشار اسد حمایت کرده و کمک می کند تا پول و سلاح ارسال شده از عربستان و قطر به دست این مخالفان که القاعده بخشی از آنهاست برسد. بنابراین آمریکا به عقربی جدید در سوریه غذا می هد.

بنابراین این امر اجتناب ناپذیر است که همان عقربی که آمریکا را در لیبی نیش زد، در سوریه نیز همین کار را با آمریکا خواهد کرد.

رابرت فیسک

در این میان رسانه های آمریکا داستانی جدید از بیدرای اسلامی را روایت کرده و به این امر می پردازند که چگونه آمریکا از این جریان حمایت کرد و مردم شهر بنغازی را از حمله نیروهای قذافی در امان نگه داشت و در هفته گذتشه مردم همین شهری که آمریکا به آنها کمک کرده بود اقدام به قتل سفیر آمریکا کردند.

فیسک می نویسد : اما داستان اصلی به شکل دیگری است . آمریکا برای چند دهه از دیکتاتورهای عرب حمایت و آنها را تسلیح کرد. صدام یکی از محبوب ترین این دیکتاتورها برای آمریکا بود. آمریکا مبارک را نیز دوست داشت و بن علی را می ستود.

علاوه بر آن آمریکا هنوز با دیکتاتورهای موجود در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ارتباط است و آنها را دوست دارد.



آمریکا همان حرکت افغانستان و لیبی را در سوریه انجام می دهد و اکنون عملکرد ترکیه در قبال سوریه همانند همان سالهایی است که آمریکا تسلیحات را از طریق پاکستان در اختیار مجاهدین قرار می داد بنابراین ترکیه هم اکنون به عنوان پاکستانی مطرح است که درسالهای بعد از 1980 بود. بنابراین آیا ترکیه می تواند به پاکستان خاورمیانه تبدیل شود؟

فیسک در ادام به اشتباهات آمریکا در نحوه حمایت از انقلاب های مردمی در کشورهای اسلامی می نویسد : آمریکا برقراری آشتی میان فرماندهان انقلاب لیبی را فراموش کرد. هیلاری کلینتون و ویلیام هیگ ( وزرای خارجه آمریکا و انگلیس ) تا کنون نتوانسته اند ارتش آزاد سوریه را یکپارچه کنند. آمریکا به هشدارهای اسد در مورد حضور جنگجویان خارجی در میان مخالفین حکومت سوریه توجهی نکرد و علاوه بر آن چشم خود را بر فعالیت گسترده سلفیان در میان مردانی که شجاعانه با قذافی می جنگیدند بست.

این کارشناس غربی در ادامه به مواردی دیگر اشاره کرده و می نویسد : بیاید به عقب تر برگردیم. آمریکا همین رفتار را در افغانستان بعد از سال 1980 انجام داد و بدون اینکه توجهی به ایدئولوژی مجاهدین بکند از آنها در مقابل اتحاد جماهیر شوروی حمایت کرد و از پاکستان به عنوان معبری برای رساندن تسلیحات به مجاهدین افغان استفاده کرد و زمانیکه بخشی از این مجاهدین طالبان را تشکیل داده و به "بن لادن" پناه دادند این عقرب در 11 سپتامبر 2001 آمریکا را گزید و پس از آن آمریکا از واژه تروریسم برای این دسته از مجاهدین استفاده کرد.

به اعتقاد فیسک در روزهای اخیر در افغانستان همین ماجرا مجددا تکرار شده و کشته شدن نظامیان آمریکایی به دست سربازان افغانی بیانگر همان داستان غذا دادن به عقرب است.

وی در ادمه به موضوع سوریه اشاره کرده و می نویسد : آمریکا همان حرکت افغانستان و لیبی را در سوریه انجام می دهد و اکنون عملکرد ترکیه در قبال سوریه همانند همان سالهایی است که آمریکا تسلیحات را از طریق پاکستان در اختیار مجاهدین قرار می داد بنابراین ترکیه هم اکنون به عنوان پاکستانی مطرح است که درسالهای بعد از 1980 بود. بنابراین آیا ترکیه می تواند به پاکستان خاورمیانه تبدیل شود؟

فیسک در خاتمه با اشاره به تظاهرات های ضد آمریکایی شکل گرفته در کشورهای اسلامی بواسطه انشتار فیلم موهن به ساحت پیامبر اعظم اسلام ( ص ) و همچنین تحولات سوریه اینطور نتیجه گیری می کند : هر چند پس از کشته شدن بن لادن هیچ یک از انقلابیون عرب تصویر او را بدست نگرفت اما در روزهای گذشته شاهد حضور پررنگ القاعده در تظاهرات های انجام شده در مصر و لیبی بودیم . اکنون عقربی که درباره آن صحبت شد در مکان مناسبی قرا گرفته ( مصر، سوریه و ... ) بنابراین احتمال آنکه آمریکا مجددا توسط این عقرب گزیده شود وجود دارد.