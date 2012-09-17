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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

حجت الاسلام عرب پور:

اختلاف افکنی بین ادیان هدف غرب/ دشمنان از اسلام وحشت دارند

اختلاف افکنی بین ادیان هدف غرب/ دشمنان از اسلام وحشت دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با محکوم کردن اهانت اخیر آمریکایی ها به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) در قالب ساخت یک فیلم موهن گفت: هدف اهانت کنندگان به ساحت مقدس پیامبر (ص) ایجاد اختلاف میان سه دین بزرگ الهی یهود، مسیحیت و اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام مهدی عرب پور بیان داشت: با بیان اینکه آنها با این اقدام خود به دنبال تفرقه میان مذاهب و طرفداران آنها هستند، اما احترام مسلمانان به سایر ادیان ، پیام دوستی و مبارزه با تفرقه است.

حجت الاسلام عرب پور در این راستا، لازمه نابودی استکبار جهانی را حضورمردم برشمرد و افزود‌: انقلاب اسلامی ایران با چه سختی باید تمام امت اسلامی را متحد و یکپارچه می‌‌کرد در حالی که آمریکا و سران جنایتکار رژیم جعلی اسراییل با تولید و پخش این فیلم موهون بدون هیچ هزینه‌ای امت اسلامی را در برابر خودشان متحد کردند.

این مسئول ادامه داد: دست زدن به اعمالی چنین رسوا و شرم‌آور نشانگر کینه و بغض دیرینه و ریشه‌دار مستکبران از وجود نازنین رسول‌الله (ص) از یک سو و استیصال و ضعف و زبونی آنها در برابر اسلام و قدرت فراینده اسلام در سراسر عالم از سوی دیگر است.

حجت الاسلام عرب پور تاکید کرد: ملت مسلمان مطمئن باشند و مستکبران نیز بدانند که چنین اقداماتی هیچ تاثیری بر گسترش روزافزون اسلام و محبوبیت جهانی پیامبر اکرم (ص) نخواهد داشت بلکه سبب خواهد شد که انسان‌های حقیقت‌جو درباره اسلام و پیامبر خاتم (ص) مطالعه و تحقیق کنند و بر اثر آن عده‌ای بسیار به اسلام جلب و جذب شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمان اضافه کرد:  این اهانت عظیم را که از ناحیه برخی کارگردان‌های شیطان‌صفت و با چراغ سبز صهیونیسم بین‌الملل انجام گرفته است محکوم می‌کنم و مردم را به هوشیاری نسبت به دسیسه‌های دشمنان فرا می‌خوانم و از شیعیان نیز می‌خواهم با تبعیت از علمای وارسته و آگاه و ولایت فقیه مسیر درست را بپیمایند و دسیسه‌های دشمنان را خنثی کنند و خشم خود را به درستی به جهانیان نشان دهند.

وی خاطر نشان کرد: بر همه مسلمانان جهان لازم است که عکس‌العمل بسیار مناسبی از خود نشان دهند تا دشمنان به فکر تکرار این نوع اعمال نیفتند و به امید روزی که پرچم‌اسلام در سرتاسر جهان به اهتزاز درآید.
کد مطلب 1698063

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