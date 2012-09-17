اختلاف افکنی بین ادیان هدف غرب/ دشمنان از اسلام وحشت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام مهدی عرب پور بیان داشت: با بیان اینکه آنها با این اقدام خود به دنبال تفرقه میان مذاهب و طرفداران آنها هستند، اما احترام مسلمانان به سایر ادیان ، پیام دوستی و مبارزه با تفرقه است.
حجت الاسلام عرب پور در این راستا، لازمه نابودی استکبار جهانی را حضورمردم برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران با چه سختی باید تمام امت اسلامی را متحد و یکپارچه میکرد در حالی که آمریکا و سران جنایتکار رژیم جعلی اسراییل با تولید و پخش این فیلم موهون بدون هیچ هزینهای امت اسلامی را در برابر خودشان متحد کردند.
حجت الاسلام عرب پور تاکید کرد: ملت مسلمان مطمئن باشند و مستکبران نیز بدانند که چنین اقداماتی هیچ تاثیری بر گسترش روزافزون اسلام و محبوبیت جهانی پیامبر اکرم (ص) نخواهد داشت بلکه سبب خواهد شد که انسانهای حقیقتجو درباره اسلام و پیامبر خاتم (ص) مطالعه و تحقیق کنند و بر اثر آن عدهای بسیار به اسلام جلب و جذب شوند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمان اضافه کرد: این اهانت عظیم را که از ناحیه برخی کارگردانهای شیطانصفت و با چراغ سبز صهیونیسم بینالملل انجام گرفته است محکوم میکنم و مردم را به هوشیاری نسبت به دسیسههای دشمنان فرا میخوانم و از شیعیان نیز میخواهم با تبعیت از علمای وارسته و آگاه و ولایت فقیه مسیر درست را بپیمایند و دسیسههای دشمنان را خنثی کنند و خشم خود را به درستی به جهانیان نشان دهند.
وی خاطر نشان کرد: بر همه مسلمانان جهان لازم است که عکسالعمل بسیار مناسبی از خود نشان دهند تا دشمنان به فکر تکرار این نوع اعمال نیفتند و به امید روزی که پرچماسلام در سرتاسر جهان به اهتزاز درآید.
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