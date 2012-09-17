افتتاح چهار ساختمان پایگاه مقاومت در شهرستان دیر

سرگرد حسن فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر به رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: اعتقادات رزمندگان، پیروی از ولایت فقیه و روحیه ایثار و شهادت طلبی رزمندگان اسلام زمینههای دفاع، ایستادگی و پیروزی ما را در مقابل تهاجمات همه جانبه دشمنان اسلام و قرآن را فراهم کرد.
فرمانده سپاه ناحیه دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: اکنون عزت، سربلندی نظام اسلامی در دنیا مرهون رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که توانستند با اتکا به نیروی الهی به پیروزیهای عظیمی نایل آیند.
فخرایی افزود: همه ما اکنون وظیفه داریم که از رشادتهای دوران دفاع مقدس به نحو احسن تجلیل کنیم تا برای همیشه فرهنگ ایثار و استقامت را به نسلهای آینده انتقال دهیم .
وی خاطرنشان ساخت: در هفته دفاع مقدس 150برنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی در شهرها و روستاهای این شهرستان برگزار می شود.
فرمانده سپاه ناحیه دیر افتتاح چهار ساختمان پایگاه مقاومت در دیر، دوراهک و آبدان، دیدار از خانواده معظم شهدا، یادواره شهید احمد انیسه، تجلیل از شهدای عملیات ثامن الائمه، همایش نقش زنان در دفاع مقدس و شب خاطره را به عنوان بخشی از برنامههای هفته دفاع مقدس در این شهرستان ذکر کرد.
وی اضافه کرد: تجلیل از پاسداران ایثارگر، تجلیل از سربازان نمونه ناحیه های مقاومت ،سخنرانی فرمانده سپاه قبل ازخطبه ها،مراسم ویژه 31شهریور رژه نیروهای نظامی و غیر نظامی و بسیجیان، عطرافشانی و غبارروبی فبور مطهر شهدا و نواختن زنگ مقاومت در مدارس شهرستان دیر را از دیگر ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان دیر است.
فخرایی اضافه کرد: با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس زمان اندکی است که بتوان دلاور مردیها و رشادتهای رزمندگان اسلام را به نسلهای بعدی انتقال داد اما با برنامهریزی دقیق میتوان این مهم را به خوبی انجام داد.
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