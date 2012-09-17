به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی در جلسه مشترک ستاد تسهیل استان زنجان با اشاره به مزایای توسعه ای شدن سازمان برای صنعتگران ورفع مشکلات پیش روی تولید گفت: با تلاش های صورت گرفته و حمایت دولت ونمایندگان مجلس شرکتهای زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از لیست واگذاری به بخش غیر دولتی خارج شدند که این امر در راستای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش به سزایی خواهد داشت.



معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه تصریح کرد: نزدیک به 75 درصد مشکلات واحدهای صنعتی بحث نقدینگی است که مجموعه دولت جهت رفع این مشکل با تمام توان تلاش می‌کند.

فخراله مولایی با تأکید بر استفاده از تمام مشوقها برای سرمایه گذاران و واحدهای صنعتی ابراز داشت: اگر مشکل یک واحد صنعتی در استان قابل حل نباشد ، مدیران عامل استانها نسبت به انعکاس موضوع اقدام کنند تا ما از ستاد مرکزی پیگیری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش کمکهای فنی و اعتباری گفت: سازمان در بحث کمک به تکمیل زیر ساختهای شهرکهای صنعتی هیچ مشکلی ندارد و در جهت کیفی سازی شهرکهای صنعتی نیز اقدامات لازم را انجام می دهد.



وی با اشاره به شرایط جدید واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی که مورد اعتراض برخی از سرمایه گذاران قرار گرفته بود ، بیان کرد: با طرح این موضوع در هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران مقرر شد، 20 درصد پیش پرداخت برای خرید زمین به 10 درصد تقلیل یابد همچنین به مدیران عامل استانی اختیار داده شد که در مناطق محروم اقساط واگذاری زمین زمین را تا 42 ماه نیز افزایش دهند.



مولایی با بیان اینکه 79 درصد واحدهای صنعتی استان زنجان تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب هستند، گفت: این آمار از میانگین کشوری بالاتر است و سازمان نیز مبلغ 400 میلیون تومان برای تکمیل و احداث تصفیه خانه های استان در سال جاری اختصاص داده است.



مولایی در پایان ضمن تشکر از مسئولان استان به ویژه مسئولان بانک صنعت و معدن اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک بحث معافیتهای مالیاتی و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده حل و فصل شود.