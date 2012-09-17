به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه از این قرار است:

بار دیگر دشمنان اسلام، نفرت عمیق خود را از گسترش جریان اسلامی جهانی نشان دادند و با انگیزه‎هایی همچون خاموش کردن احساسات دینی مقدسات مسلمین در چشم نسل جوان دنیای اسلام در ادامه سناریوی کثیف خود مانند اهانت سلمان رشدی ملعون، توهین کاریکاتوریست دانمارکی، عمل شنیع کشیش نمای دیوانه آمریکایی که در کنار تولید ده‏ها فیلم ضد اسلامی انجام گرفت، دست به عمل احمقانه دیگری زد که دل میلیونها انسان مسلمان دنیا را به درد آورد.

آنگاه که با سیل خروشان مسلمانان عالم روبرو شدند چه مذبوحانه دخالت نداشتن در اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و لزوم مجازات عاملان را خواستار شدند.

بدیهی است عظمت و اهمیت بیداری اسلامی به همراه رشد روز افزون آن این حرکت شیطانی را رقم زد.

ستاد عالی کانون‎های فرهنگی و هنری مساجد کشور در کنار دیگر مسلمانان و آزادی خواهان راستین ضمن محکومیت این یاوه‏گویی مشمئز کننده به مقدس‏ترین و نورانی‎ترین چهره میان مقدسات عالم، با تقبیح سکوت صاحب نظران معاند و سیاستمداران خود فروخته، افزایش فعالیت‏های فرهنگی خود در راستای شناساندن چهره تابناک اسلام و پیامبر رحمت محمد مصطفی(ص) را در رأس برنامه‏های خود قرار خواهد داد، باشد که انوار تابناک رسول مهربانی بردلهای تاریک این خود فروشان شیطان صفت بتابد و بیدارشان کند که والله غالب علی امره.