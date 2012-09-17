مدارس نسل جدید انقلاب را با دفاع مقدس آشنا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در جلسه شورای آموزش و پرورش ابرکوه اظهار داشت:همزمانی هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس فرصت خوبی برای شناساندن ابعاد مختلف دفاع مقدس به نسل های سوم و چهارم انقلاب است.

وی بیان داشت: دوران دفاع مقدس نقش ارزنده ای در زیر ساختهای معنویت کشور و اثری شگفت در جامعه داشت.

حسینی عنوان کرد: جامعه ما که از زیر یوغ بی دینی آزاد شده بود، نیاز به یک تحول دینی داشت که با اقدامات معمولی این کار امکان پذیر نبود و جنگ تحمیلی نعمتی بزرگ برای بازشناسی جامعه و تحکیم مبانی دینی داشت.

وی افزود: باید به دانش آموزان یادآور شد که فرهنگ مقاومت و ظلم ستیزی تنها در سایه دفاع مقدس به ارمغان آورده شد و این روحیات را در آنان تقویت کرد.

امام جمعه ابرکوه عنوان کرد: حضور مستمر روحانیون و برگزاری مرتب نماز جماعت در مدارس با حضور اولیای مدارس نقش ارزنده ای در تشویق و ترغیب دانش آموزان برای حضور در نمازهای جماعت دارد.