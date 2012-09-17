50 طرح عمرانی در کرمان در حال اجرا است

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهر کرمان هم اکنون شاهد اجرای 50 طرح عمرانی است که با اجرای آنها میزان رفاه عمومی در کلانشهر کرمان افزایش چشمگیر خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای عملیاتی شدن این طرحها تاکنون 80 میلیارد تومان اختصاص یافته که در حال هزینه شدن است.

شهردار کرمان افزود: این طرحها در قالب امور شهری، خدماتی و فرهنگی و ترافیکی خواهد بود.

سیف الهی ادامه داد: یکی از طرحهای بزرگ در استان کرمان مجموعه تفریحی قلعه دختر است که تا کنون تعداد قابل توجهی خانه در این محدوده تملک شده است و در این خصوص هزینه ای برابر 50 میلیارد تومان اختصاص یافته است اما این قلعه تاریخی نیاز به بازسازی و احیاء دارد.

شهردار کرمان از میراث فرهنگی خواست هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی در ادامه از ساخت مجموعه بزرگ تفریحی توسط آستان قدس رضوی در مجموعه پردیسان قادم کرمان خبر داد و گفت: در کنار این مجموعه دریاچه ای تفریحی، آبنمای موزیکال منحصر به فرد نیز احداث خواهد شد.

وی همچنین از بهره برداری از 12 پل غیر هم سطح در کلانشهر کرمان خبر داد.

