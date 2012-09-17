حذف معافیت از قانون مالیاتی جدید/ تحقق 87 درصد از درآمد مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری ظهر امروز در یک نشست خبری با اعلام اینکه تا پایان مرداد ماه سال جاری 87 درصد از مالیات‌های مستقیم محقق شده است، گفت: مالیات در کالا و خدمات نیز با 89 درصد تحقق نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، سر جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم در 5 ماه اول سال جاری 88 درصد محقق و نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد یافته است، افزود: به صورت کلی 14 هزار و 100 میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی در مدت یاد شده سال جاری محقق شد.

عسکری با اشاره به نظام جامعه مالیاتی و اینکه فاز چهارم کار در مراحل پایانی قرار دارد، بیان داشت: امیدوارم تا اوایل مهرماه سال جاری کار تست تمام بخش‌ها نهایی شود و در نتهایت در زمستان سال جاری آن را به اجرا بگذاریم.

وی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت:‌ از مهرماه سال 87 تا پایان فصل بهار سال جاری 28 هزار و 300 میلیون تومان مالیات و عوارض در این بخش محقق شد که از این مبلغ، 16 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات و حدود 12 هزار میلیارد تومان نیز عوارض بود که به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از نصب صندوق‌های فروش در قالب ماده 121 برنامه پنجم توسعه در 11 گروه از مودیان مالیاتی اتحادیه‌های مختلف کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد فعالیت‌ها در این حوزه از طریق صندوق فروش انجام می‌شود.

عسکری با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی بیان داشت:‌ با کارهای کارشناسی که در کارگروه نهایی تدوین اصلاحیه این قانون انجام شد، چند جلسه هم در کارگروه طرح تحول اقتصادی در حضور رئیس جمهور مباحثی را دنبال کردیم و در آینده نزدیک لایحه اصلاح قانون مالیاتی به مجلس خواهد رفت اما در حال حاضر با مرکز پژوهش‌ها مذاکراتی را در دست انجام داریم.

وی ادامه داد: یکی از ضعف‌های قانون فعلی توجه نظام مالیاتی به کسب درآمد است که البته در قانون جدید علاوه بر رفع نی نقاط ضعف، قصد عدالت نیز دنبال می‌شود، همچنین در قانون جدید دو پایه مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد نیز اضافه شده است.

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از ضعف‌های قانون فعلی مالیاتی را باز بودن راه‌های فرار مالیاتی و طولانی بودن انجام دادرسی برشمرد و اظهار داشت: ثبت نام اشخاص حقوقی برای دریافت کد اقتصادی در مراحل تکمیل است و ثبت نام اشخاص حقیقی نیز از تیرماه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه عدم وجود زیرساخت‌های لازم فناوری در نظام مالیاتی فعلی یکی از نقاط ضعف به حساب می‌آید، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته از طریق وزارت ارتباطات توانستیم امسال 4 میلیون و 500 هزار اظهار نامه الکترونیکی دریافت کنیم که در یک روز بیش از 300 هزار اظهارنامه از این طریق دریافت شد.

عسکری یکی دیگر از پایه‌های جدید مالیاتی در اصلاحیه قانون را ایجاد پایه مالیات سبز در راستای حفظ محیط زیست اعلام کرد و اظهار داشت: دیگر از معافیت به معنای فعلی در قانون جدید نخواهیم داشت و اگر جایی نیز بخواهیم حمایتی انجام دهیم نرخ مالیات را صفر در نظر می‌گیریم و از سویی تمام مالیات‌های پرداختی به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود و در پایان هر سال جمع‌بندی‌های نهایی و تسویه پایانی صورت می‌گیرد که این موضوع از ویژگی‌های قانون جدید مالیات خواهد بود.

وی با اعلام حذف روش‌های چانه زنی از نظام های مالیاتی جدید و رفع تبعیض در مورد مالیات بخش عمومی و خصوصی خبر داد و بیان داشت:‌ اصلاح مشوق‌های مالیاتی در راستای شفافیت ارتقاء جایگاه مالیات به عنوان ابزاری برای مدیریت بر اقتصاد به کار گرفته می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ساده سازی، استاندارد سازی و تحلیل‌ فرآیندها برای افزایش مشارکت بخش عمومی را از اهداف مهم طرح تحول مالیاتی برشمرد گفت: ارتقای فرهنگ مالیاتی و برداشتن تشخیص مالیات علی‌الراس نیز از ضعف‌هایی است که در قالب قانون جدید اصلاح خواهد شد.