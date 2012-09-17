به گزارش خبرنگار مهر، همسر، فرزند و برادران مرحوم والی امشب در برنامه «زنده‌باد زندگی» حضور می‌یابند و به بیان خاطرات خود از مرحوم والی و همچنین تبیین کتاب «تا خمینی شهر» روایت زندگی حاج عبدالله والی خواهند پرداخت.

این ویژه‌برنامه با مشارکت سازمان رسانه‌ای شیرازه و گروه خانواده شبکه دوم سیما تولید و روی آنتن می‌رود.

برنامه «زنده باد زندگی» که یکی از برنامه‌های پرمخاطب سیماست، با تهیه‌کنندگی و مجری‌گری جعفر خسروی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته از شبکه دوم سیما پخش می‌شود، که برنامه دوشنبه شب ها با محوریت کتاب تولید می‌شود.

کتاب «تا خمینی شهر» که به شرح زندگی و فعالیت مجاهدانه مرحوم عبدالله والی می‌پردازد، نمونه‌ای است از شیوه زندگی مجاهدانه در راه خدا که بر مبنای شعارهای جهادی انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

این کتاب در بخش‌های مختلف خود روایتی مستند از زندگی خانوادگی و نیز اجتماعی فردی را به تصویر می‌کشد که از جهادگران حقیقی برخاسته از انقلاب اسلامی بوده و برای آبادانی منطقه بشاگرد از توابع استان سیستان و بلوچستان و در پی درخواست حضرت امام (ه) در این زمینه، تمام زندگی خود را وقف این مساله می‌کند.

«تا خمینی شهر» حاصل تلاش‌های محققان موسسه جهادی است که در سه قالب مصاحبه با نزدیکان مرحوم حاج عبدالله والی، بررسی اسناد مکتوب و تصویری شامل فیلم و عکس‌های برجای مانده از وی تدوین و منتشر شده است.

پیش از این راویان و نویسندگان کتاب‌های دختر شینا، پایی که جا ماند و کوچه نقاش‌ها نیز در این برنامه حضور داشته‌اند.