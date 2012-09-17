به گزارش خبرنگار مهر، کتاب تازه‌های احیای قلبی - ریوی برگرفته از مجموعه دستور‌العمل‌های انجمن قلب آمریکا در سال 2010 است که به منظور احیای ریوی و مراقبت قلبی عروقی در اورژانس تدوین شده و شاخصی برای CPR مدرن به شمار می‌رود.

این کتاب در مقدمه خود عنوان داشته است که در 50 سال اخیر، بر اساس تشخیص و اقدام زودرس، CPR زودرس، دفیبریلاسیون زودرس و درسترسی زودرس به مراقبت پزشکی اورژانس، نجات یافته‌اند، ولی با این وجود چالش بر سرتکمیل آنچه توسط دانشمندان پیشتاز علم احیا ارائه شده است باقی ‌است؛ چرا که اختلافات چشمگیری میان پیامدهای بقای حاصل از ایست قلبی در میان آیتم‌های مراقبتی وجود دارد؛ تا جایی که برخی از این سیستم‌ها میزان بقا را تا 5 برابر بیش از سایرین گزارش کرده‌اند.

این کتاب که در17 بخش تدوین شده است در فصل نخست به خلاصه دستورالعمل‌های اجرایی در موضوع احیای قلبی ریوی می‌پردازد و در ادامه و در فصل دوم به موضوع ارزیابی شواهد و برخورد با تعارض منافع احتمالی و موجود توجه نشان می‌دهد.

اصول اخلاقی موضوع فصل سوم از کتاب است که به موضوع قوانین و مقررات برخورد با بیمار قبل و بعد از احیا اشاره دارد.

مروری بر CPR و روش‌ها و ابزار آن در کنار حمایت حیاتی پایه بزرگسالان و بررسی درمان‌های الکتریکی به ترتیب موضوع بخش‌های بعدی این کتاب هستند و در ادامه به موضوع مراقبت‌های پس از ایست قلبی نیز اشاره می‌شود.

سندرم‌های حاد عروق کرونر، سکته مغزی در بزرگسالان، ایست قلبی در شرایط خاص، حمایت حیاتی از کودکان و احیای نوزدان نیز دیگر سرفصل‌های موضوعی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

بخش تصاویر این کتاب نیز در 15 بخش مهم‌ترین تصاویر مورد نیاز در زمینه احیای قلبی ریوی را که در فصول کتاب درباره آن بحث شده بود، به تصویر کشیده است.

کتاب تازه‌های احیای قلبی - ریوی در 312 صفحه و قیمت 12500 تومان از سوی انتشارات تیمورزاده منتشر شده است.