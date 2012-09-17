پنج واحد آموزشی در آزادشهر افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی پروژه مهر91 آموزش و پرورش این شهرستان افزود: افتتاحیه دو طرح آموزشی دبیرستان شبانه روز نوده و کارودانش امام سجاد(ع) آزادشهرو سه طرح مقاوم سازی شهرستان ازجمله طرح هاست.

وی با اشاره به تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اجرای طرح ۳-۳-۶ افزود: تمامی تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب این طرح از جمله سازماندهی نیروی انسانی و فضای آموزشی در مدارس شهرستان در نظر گرفته شده است.

عجم گفت: تلاش می کنیم سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و فرهنگیان این شهرستان سالی پربار توأم با کسب موفقیتهای فراوان در عرصه های مختلف علمی و تربیتی باشد.

در این جلسه برگزاری جشن شکوفه ها با حضور مسئولان شهرستانی در آموزشگاه امام علی(ع) - ۱۷شهریور، مراسم زنگ مهر و مقاومت در این آموزشگاه، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار از خانواده معزز شهدا وجانبازان، خاطره گویی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مراسم آغازین مدارس و کوهپیمایی دانش آموزان بسیجی از اهم برنامه های پروژه مهر۹۱ و هفته دفاع مقدس آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر اعلام شد.