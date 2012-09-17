  1. استانها
  2. فارس
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

نخستین نمایشگاه اسناد ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس برپا می شود

نخستین نمایشگاه اسناد ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس برپا می شود

شیراز- خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه اسناد وتصاویر منتشر نشده ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس با همکاری جهاد کشاورزی استان ازتاریخ29 شهریور ماه درمرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی فارس دوشنبه ظهردر نشست خبری نخستین نمایشگاه اسناد ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس اظهار داشت: نخستین نمایشگاه اسناد ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان و جهاد کشاورزی فارس به مدت یک هفته در شیراز برگزار می شود.

محمد علی رنجبر بیان داشت: تاکنون چنین نمایشگاهی مربوط به اسناد دوران جنگ جهاد کشاورزی در کشور برگزار نشده که در همین راستا جهاد کشاورزی فارس به عنوان اولین مرکز جهادی اسناد و تصاویرفعالیت های جهاد گران دوران جنگ استان را در اختیار مرکز اسنادو کتابخانه ملی فارس قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه بیشتر آثار، تصاویرمنتشر نشده مختصص جهاد کشاورزی فارس شامل بیش از 10 هزار قطعه عکس، بیش از پنج هزار نگانیو به همراه 100 سند و تصویر ازفعالیت های ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس در دوران دفاع مقدس هستند.

رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی فارس ادامه داد: این نمایشگاه 29 شهریور ماه سال جاری با حضور مسئولان کشوری و استانی در مرکزاسناد و کتابخانه ملی فارس افتتاح می شود که به مدت یک هفته نیز برای بازدید علاقمندان برپا است.

رنجبرهمچنین تاکید کرد: آثار واسناد ستاد مهندسی جنگ جهاد فارس بعد از اتمام نمایشگاه درآرشیوملی ثبت می گردند و در گامهای بعدی از این مجموعه نفیس به شکل کتاب استفاده می شود.

کد مطلب 1698108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها