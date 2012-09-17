به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره عمر مفید ساختمان های نوساز در تهران اظهار داشت: اگر ساختمان هایی که در بافت فرسوده ساخته می شوند برابر با استانداردهای تعیین شده از طرف نظام مهندسی ساختمان باشند حداقل 50 سال عمر می کنند و در مقابل زلزله 6 ریشتری مقاومت دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد این موضوع که عمر مفید ساختمان های نوساز در ایران 10 ساله است، گفت: این موضوع باید از سوی یک کارشناس یا ناظر اعلام شود تا از اتلاف سرمایه هم جلوگیری به عمل آید زیرا نخاله های ساختمانی آلودگی محیط زیست را به دنبال دارند.

وی با اشاره به انتخابات نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: 14 شهریور ماه پس از چند بار جابه جایی تاریخ این انتخابات برگزار شد و مشارکت بیش از دو برابری را نسبت به سالهای گذشته به دنبال داشت.

هاشمی افزود: از میان 2 هزار و 400 نفر کاندید انتخابات 300 نفر انتخاب شده اند که البته مراحل تایید نهایی هنوز به اتمام نرسیده است و تا پایان امروز آخرین اعتراضات هم رسیدگی خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه نتایج قطعی انتخابات همه استانها فردا اعلام می شود، بیان کرد: هیئت مدیره جدید از دو هفته دیگر انتخاب می شوند و انتخابات شورای مرکزی نیز تیرماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت 62.5 درصدی مهندسان در استان اردبیل، اظهار داشت: استان اصفهان هم با 19.37 درصد پایین ترین مشارکت را در انتخابات به نام خود ثبت کرد.

هاشمی با تاکید بر اینکه معدل کلی مشارکت در انتخابات 20 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی ساختمان در 16 استان کشور در حال اجراست و هر روز هم به تعداد استانها اضافه می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به نظارت بر ساخت و ساز مسکن مهر و صنعتی سازی بیان کرد: نظارت در این بخش رشد قابل توجهی را داشته است و مسکن مهر از مهرماه سال گذشته به طور کامل تحت نظارت سازمان نظام مهندسی قرار دارد.

وی در خصوص نظارت بر ساخت و ساز در مناطق زلزله زده اظهار داشت: 20 هزار واحد مسکونی در این مناطق ارزیابی خسارت شده اند، درهر یک از ساختمانها برای تعمیرات، بازسازی و نوسازی به دیگر مراکز معرفی شده اند.

هاشمی تصریح کرد: ساخت و سازهایی که حداقل اصول فنی رادر این مناطق رعایت کرده بودند، کمترین آسیب را دیدند و خسارت جانی هم نداشتند.

وی در خصوص آسیب پذیر بودن ساختمان های مسکونی کشور در مقابل زلزله اظهار داشت: 80 درصد ساختمان های مسکونی در کشور در معرض خطر زلزله قرار دارند و البته باید بگویم که متاسفم که برخی از دستگاههای مسئول به وظایف قانونی خود برای پیشگیری عمل نمی کنند.

هاشمی با اشاره به قانون مدیریت بحران در کشور بیان کرد: این قانون 5 سال پیش تصویب شده و امسال سال ارزیابی عملکرد قانون است اما در دو سال گذشته اصلا این قانون مورد توجه قرار نگرفت و دستگاههای مسئول عملکرد مناسبی را در این خصوص نداشتند.

وی با انتقاد از تخصیص بودجه به پیشگیری از حوادث زلزله اظهار داشت: بودجه در اولویت های آخر هزینه قرار می گیرد و تنها دو تا 5 درصد کل بودجه به این امر تخصیص داده شده است در صورتی که باید تمام بودجه ارائه شود و 2 تا 5 درصد آن برای پیشگیری به کار گرفته شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین باشگاه مهندسین و بانک انصار، گفت: تاکنون 131 هزار و172 نفر از مهندسین اطلاعات خود را به بانک انصار ارسال کرده اند و 10 هزار کارت اعتباری با سقف 7 میلیون تومان به مهندسان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه 85 درصد ساختمان های مسکن مهر برابر با استاندارد ساخته شده است، افزود: بخشی از این ساختمان ها در مکان یابی و یا احداث خدمات زیربنایی دچار مشکل بوده اند اما در مجموع تحت نظر نظام مهندسی ساخت و ساز می شود.

هاشمی در مورد تخلف مهندسان ناظر اظهار داشت: در 2 درصد از مواردی که در حال فعالیت و نظارت هستند، تخلف اتفاق می افتد و از مهرماه سال گذشته تا خرداد امسال بیش از 70 مورد ابطال پرونده اشتغال در سطح کشور داشتیم ضمن آنکه محرومیت های دوره ای هم برای برخی از مهندسان متخلف در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه 662 مورد آرای قطعی صادر شد افزود: با تخلفات با درجات مختلفی برخورد می شود.

هاشمی به نقش شهرداری در این خصوص اشاره کرد و گفت: برخی مواقع یکی از مهندسان ناظر تخلفی را گزارش می کند اما شهرداری به دلایل مختلف این تخلف را مورد پیگیری قرار نمی دهد که باید این موضوع هم ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان هنوز در تهران به اجرا نرسیده است، گفت: عدم اجرای این قانون یک تخلف است اما نهاد مربوطه آن را اجرا نمی کند ضمن آنکه در پایان کار ساختمان ها هم عنوان شده که بدون شناسنامه فنی ملکی پایان کار صادر نمی شود اما همان نهاد که این پایان کار را تنظیم کرده ، پایان کار را بدون شناسنامه فنی ملکی امضا می کند.