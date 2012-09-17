تحویل 55 پروژه مدرسه سازی تا اول مهر به آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 26 پروژه مدرسه سازی با 156 کلاس درس و صرف اعتباری بیش از 83 میلیارد ریال در مازندران به بهره برداری رسیده است



وی با اشاره به اینکه این میزان پروژه انجام شده پیرامون بازسازی و مقاوم سازی بوده است گفت: در هفته اول مهر ماه علاوه بر 26 پروژه انجام شده، 55 پروژه دیگر با 434 کلاس درس را تحویل آموزش پرورش خواهیم داد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، جمع پروژه های شش ماهه اول که به اداره آموزش پرورش داده شده را81 پروژه در قالب 590 کلاس با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد.



نبیان با بیان اینکه در هفته دولت امسال 27 پروژه را کنلگ زنی کردیم گفت: این تعداد پروژه ها شامل 13 سالن ورزشی و 14 پروژه آموزشی بوده است.



وی گفت: 18 استخر در شهرهای گلوگاه، ساری، قائم شهر، بابل، آمل، فریدونکنار، چالوس و تنکابن در شهریورماه امسال عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار در خصوص هوشمند سازی فضاهای آموزشی استان در سالجاری خبر داد.

