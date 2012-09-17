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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

نبییان خبر داد:

تحویل 55 پروژه مدرسه سازی تا اول مهر به آموزش و پرورش مازندران

تحویل 55 پروژه مدرسه سازی تا اول مهر به آموزش و پرورش مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندارن گفت: تا آغاز سال تحصیلی جدید، 55 پروژه مدرسه سازی تحویل دستگاه تعلیم و تربیت استان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 26 پروژه مدرسه سازی با 156 کلاس درس و صرف اعتباری بیش از 83 میلیارد ریال در مازندران به بهره برداری رسیده است

وی با اشاره به اینکه این میزان پروژه انجام شده پیرامون بازسازی و مقاوم سازی  بوده است گفت: در هفته اول مهر ماه علاوه بر 26 پروژه انجام شده، 55 پروژه دیگر با 434 کلاس درس را تحویل آموزش پرورش خواهیم داد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، جمع پروژه های شش ماهه اول که به اداره آموزش پرورش داده شده را81 پروژه در قالب 590 کلاس با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد.

نبیان با بیان اینکه در هفته دولت امسال 27 پروژه را کنلگ زنی کردیم گفت: این تعداد پروژه ها شامل 13 سالن ورزشی و  14 پروژه آموزشی بوده است.

وی گفت: 18 استخر در شهرهای گلوگاه، ساری، قائم شهر، بابل، آمل، فریدونکنار، چالوس و تنکابن در شهریورماه امسال عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از اختصاص  500  میلیون تومان اعتبار در خصوص هوشمند سازی فضاهای آموزشی  استان در سالجاری خبر داد.
 

کد مطلب 1698113

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