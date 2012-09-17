پاکستان یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، ارتش پاکستان اعلام کرد که یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را با موفقیت آزمایش کرد.

در بیانیه ارتش پاکستان آمده است موشک Hatf-VII موسوم به موشک "بابر" که برد 700 کیلومتری دارد، امروز دوشنبه از یک خودروی مجهز در مکانی نامشخص آزمایش شد.

مقامات ارتش و دانشمندان پاکستانی در زمان آزمایش این موشک که می تواند در فاصله بسیار نزدیک به زمین حرکت کند، حضور داشتند.

پاکستان اخیرا در روز 16 خرداد ماه یک موشک هسته ای به نام هاتف 7 (بابر) را آزمایش کرد. این موشک یک دستگاه با قابلیت پرواز در ارتفاع پائین و بر روی سطح زمین داشت و قابلیت مانور آن هم بسیار بالا بود.

ارتش پاکستان همچنین دقت این موشک را بسیار بالا توصیف کرده و اعلام کرد که این موشک با برد 435 مایل، ویژگی رادار گریزی هم دارد.