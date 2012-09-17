اسماعیل درگاهی در گفتگو با مهر اعلام کرد: هم اکنون عملیات آماده سازی واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق بورس به اتمام رسیده و به زودی پنج درصد از سهام این شرکت 24 هزار و 628 میلیارد تومانی از طریق بازار دوم بورس تهران به عموم متقاضیان سهام عرضه خواهد شد.



وی با بیان اینکه عرضه اولیه سهام هلدینگ خلیج فارس به محض انتشار گزارش‌های مالی اصلی و تلفیقی سال مالی اخیر آن در چند روز آینده کلید خواهد خورد، عنوان کرد: این هلدینگ با برخورداری از 13 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن دارای ساختاری متفاوت با سایر شرکت های بورسی بوده و از این رو، فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی آن باید با دستورالعمل افشای اطلاعات در بازار سهام تطبیق داده شود.



این مقام مسئول با پیش بینی انتشار گزارش های مالی هلدینگ خلیج فارس از هفته آینده ، اظهارداشت: هم اکنون بررسی گزارش های مالی این شرکت از سوی حسابرس مستقل مراحل پایانی خود را طی می کند.



وی دربرابر این سئوال که با وجود مخالفت شورای رقابت مبنی بر واگذاری این شرکت به صورت هلدینگ ، چگونه این عرضه اولیه سهام در بورس انجام خواهد گرفت، پاسخ داد: با تلاش ها و پیگیری های مستمری که از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، موضوع مخالفت شورای رقابت برای واگذاری هلدینگ خلیج فارس منتفی شده و این شرکت بدون تغییر در ترکیب سبد دارایی‌های خود از طریق بورس عرضه خواهد شد.



به گفته درگاهی، در عین حال برای تامین نظر شورای رقابت ، تضمین های مورد نیاز در زمینه برآوردهای مالی و روابط سهامداری هلدینگ خلیج فارس پس از عرضه اولیه سهام انجام خواهد شد. وی در ادامه از عرضه اولیه سهام شرکت سیمان آبیک در روزهای آینده خبر داد و افزود: در دو هفته آینده 10 درصد از سهام این شرکت 180 میلیارد تومانی برای نخستین بار از طریق بازار دوم بورس تهران روی میز فروش خواهد رفت.



وی از بررسی در خواست پذیرش دو شرکت جدید فعال در صنعت معدن و حمل و نقل نیز سخن گفت و افزود: در این زمینه علاوه بر پیگیری پذیرش شرکت های جدید و افزایش همکاری ها با شرکت های تامین سرمایه ، انتشار اوراق مشارکت و صکوک شرکت ها از طریق بورس در دست بررسی است که صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت سایپا اولین نمونه از این دست است.