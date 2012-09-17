کشف چهارده کیلوگرم شیشه در فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر،سردارنبی اله حیدری اظهارداشت: در راستای مبارزه با انتقال موادمخدر از مرز هوایی، ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) حین چک و کنترل مسافران خروجی به مقصد مالزی به دو نفر از مسافران این خط پروازی مشکوک شدند. ماموران در بازرسی از وسایل همراه مسافران، 12 کیلوگرم مواد روانگردان از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای در دو محموله شش کیلوگرمی در شیشه های زیتون و ترشی جاسازی شده بود، کشف کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین ماموران پلیس این فرودگاه حین چک و کنترل مسافران خروجی به مقصد کوالالامپور به دو نفر از مسافران این پرواز مشکوک و در بازرسی از وسایل همراه آنها، دو کیلوگرم شیشه که به طرز ماهرانه ای در کف چمدان جاسازی شده بود، کشف کردند.

رییس پلیس فرودگاه های کشور گفت: تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس ادامه دارد.



