هتک حرمت به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) توهین به همه ادیان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: یکبار دیگر ترس، عجز و درماندگی قدرت ‌های سلطه‌ گر دنیا از گسترش بیداری اسلامی و موج اسلام خواهی ایجاد شده در سراسر دنیا، آنان را بر آن داشت تا با پست‌ ترین و سخیف ‌ترین روش ‌های ممکن کینه خود را از دین مبین اسلام و پیامبر اکرم (ص) نشان دهند.

این بیانیه می ‌افزاید: ساده لوحانه است اگر تصور شود ابعاد جنایت اخیر و موارد مشابه صرفا اقدام خودجوش چند نفر خاص و به دور از سیاست ‌های کثیف آمریکای صهیونیستی ‌باشد.

در این بیانیه آمده است: بدون شک هتک حرمت پیامبر رحمت و خاتم انبیاء (ص) که احیاگر ارزش ‌های انسانی بود و مکارم اخلاق را به اوج خود رساند، توهین به همه ادیان و مکاتبی است که خواهان حاکمیت اخلاق و معنویت در جهان هستند.

این بیانیه می افزاید: ما علاوه بر اینکه توهین به مقدسات و نمادهای دینی را در راستای آزادی بیان نمی ‌دانیم بلکه نقض صریح قانون و منشورهای بین ‌المللی می‌ شماریم و در همین راستا از سازمان ‌ها و مجامع بین ‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواستاریم تا ضمن محکومیت قاطع این اقدام موضعی اجرایی و کاربردی در محکومیت عاملان این اقدام مشمئز کننده در نظر بگیرند و عاملان صهیونیستی این اقدام شنیع را تحت سخت ‌ترین پیگردهای قانونی قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: مجموعه ‌های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن محکومیت این اقدام سخیف، مسئولیت آن را مستقیما متوجه قدرت‌ های سلطه ‌گر دنیا به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی می ‌دانند.

این بیانیه می افزاید: در پایان این اهانت را خدمت حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌ نماییم.