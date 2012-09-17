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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) در حرم رضوی برگزار می‌شود

جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) خواهر گرامی حضرت رضا (ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با آغاز ایام پرفضیلت دهه کرامت رضوی، مراسم جشن میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جلال حسینی افزود: در این مراسم که در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود، حجت الاسلام دهشت به به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی تصریح کرد: این مراسم معنوی از ساعت 10 الی 13 روز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریور ماه به همراه مدیحه‌سرایی مداحان اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

وی از اجرای برنامه‌هایی ویژه همچون سروش مهر، رایحه رضوان، پرتو رضوان، بال ملائک، نوای ملکوت، باغ بهشت "گل آرائی و گیاه آرائی حوزه اماکن متبرکه به صورت خاص در دهه کرامت و همچنین گل‌آرایی ویژه و هر روزه ضریح مطهر" و تحفه‌ رضوی ویژه عقد و ازدواج زوج‌های جوان طی دهه کرامت در حرم مطهر خبر داد.

کد مطلب 1698150

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