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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

100 دختر امدادگر وارد جنگلهای صعب العبور دلند شدند

100 دختر امدادگر وارد جنگلهای صعب العبور دلند شدند

همایش یک روزه جنگل نوردی اعضای جوان و فعال سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با محوریت فراگیری آموزشهای امداد و نجات در مناطق جنگلی و صعب العبور صبح امروز دوشنبه در جنگلهای دلند گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گرگان، 100 نفر از دختران امدادگر و جوان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با طی کردن حدود 20 کیلومتر پیاده روی در منطقه سفید چشمه دلند، برای فراگیری آموزشهای امدادی اعزام شدند.

دختران جوان عضو هلال احمر از پنج استان خراسان رضوی، تهران، سمنان، خراسان شمالی و گلستان در این دوره آموزشی شرکت کرده و با اصول اولیه جستجو و نجات در جنگل، امداد و انتقال مصدومین در شرایط اضطراری و پیچیده، زندگی در شرایط سخت و انجام کارهای گروهی امداد رسانی آشنا می شوند.
 
بنابراین گزارش این اعضای جوان پس از اتمام این همایش توان افزایی امدادی گواهینامه شرکت در دوره تخصصی امداد و نجات در جنگل را دریافت می کنند. جنگل دلند در 11 کیلومتری غرب آزادشهر و در کنار جاده اصلی گرگان – مشهد واقع شده است.
 
کد مطلب 1698152

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