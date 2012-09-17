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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

در سال تحصیلی جدید/

زنگ امام رضا (ع) در حریم علمی عالم آل محمد (ص) نواخته می شود

زنگ امام رضا (ع) در حریم علمی عالم آل محمد (ص) نواخته می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی از برپایی مراسم استقبال از آغاز سال تحصیلی 92 - 91 و نواخته شدن زنگ امام رضا(ع) در تمامی مدارس امام رضا(ع) وابسته به این بنیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی مدنی گفت: حریم علمی عالم آل محمد (ص) در سال تحصیلی جدید، میزبان 6 هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی است.

وی ابراز داشت: با توجه به مقارن بودن آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت با دهه کرامت رضوی نوای نقاره‌خانه حرم مطهر رضوی در تمامی مدارس امام رضا(ع) طنین‌انداز خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده ویژه آغاز سال تحصیلی اظهار داشت: این مراسم با حضور مدیران ارشد آستان قدس رضوی، مسئولان بنیاد فرهنگی رضوی و والدین دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

مدنی درباره ویژه برنامه‌های تدارک دیده شده به ‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید افزود: بیان فضایل و مناقب حضرت رضا(ع)، تبیین شخصیت علمی عالم‌آل محمد(ص) و برگزاری جنگ شادی با هدف ایجاد نشاط معنوی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1698154

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