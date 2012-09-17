به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم امروز دوشنبه در نخستین همایش ملی انگور طی سخنانی اظهار داشت: متاسفانه هنوز در کشور ما برای صادرات محصولات کشاورزی برند سازی نشده است به طوری که کشمش ایران با برند ترکیه صادر می شود.

وی با بیان اینکه عمده خریدار کشمش ایران کشور ترکیه است، افزود: هفته گذشته برای صادرات کشمش از ایران با مسئولان ترکیه ای مذاکره شده است.

این مقام مسئول در ادامه درخصوص کارهای تحقیقاتی استان بر روی انگور، تاکید کرد: هم اکنون کارها مطالعاتی برروی بیش از 1200 ژن ارقام مقاوم انگور در منطقه در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان درحال انجام است.

استاندار قزوین در خصوص اقدامات مسئولان این استان برای تولید محصول ارگانیک نیز گفت: در هیات دولت مصوبه ای مبنی بر اینکه استان قزوین پایلوت تولید محصولات کشاروزی باشد را به تصویب رسانده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش دررابطه با اعتبار موردنیاز برای داربستی کردن باغات انگور استان قزوین، اظهارداشت: در حدود 500 میلیارد تومان اعتبار برا ی باغات انگور استان نیاز است که باید دولت آن را در غالب تسهیلات به کشاورزان اختصاص دهد.

عجم، علاوه بر داربستی کردن باغات انگور، توسعه آبیاری به روش های نوین و گسترش پوشش بیمه ای محصولات کشاروزی در سطح استان را از جمله برنامه های مهم در زمینه کشاورزی این استان به شمار آورد.