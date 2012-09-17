هشت اثر برگزیده جشنواره تئاتر فجر بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اسامی آثار پذیرفته شده در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان بوشهر برنامه های ویژه این جشنواره را تشریح کرد.

وی سپس به تشریح نمایش‌های برگزیده پرداخت و گفت: بر اساس آرای هیئت بازبین جشنواره هشت نمایش لبخند با شکوه آقای گیل به کارگردانی قاسم تنگسیر نزاد از برازجان، گاهی به دستهایم نگاه کن مادر به کارگردانی قحطبه فخرائی از دیر، دل بشو به کارگردانی مشترک غلامرضا احمدی و مهدی انصاری از بوشهر، سرباز جوخه آتش به کارگردانی محمد امیر پور عباسی از بوشهر، ده و نیم شب به بعد غزلاتو می خونم به کارگردانی ابوذر مختار زاده از کنگان، مجلس سور سوگ به کارگردانی حسن رضائی از بوشهر، ترجمه پدیدارشناسی به کارگردانی جواد صداقت از بوشهر و عزا در فضا به کارگردانی رامتین مرادی از بوشهر به عنوان نمایش های برگزیده در جشنواره انتخاب شدند.

مظفری افزود: همه نمایشهای فوق به صورت مشروط پذیرفته شده و باید نکات اصلاحی هیئت داوران را انجام و طی روزهای پنجم و ششم مهرماه مجددا بازبینی شوند. همچنین تمام نمایش ها موظفند قبل و بعد از برگزاری جشنواره پنجاجرای عمومی در شهرستان خود داشته باشند.

وی گفت: به غیر از آثار نام برده بیش از 12 نمایش دیگر نیز جهت اجرای عمومی انتخاب شده‌اند که متعاقبا اسامی آنها اعلام خواهد شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان همچنین از اجرای دو نمایش خیابانی و یک نمایشنامه خوانی در بخش جنبی جشنواره امسال خبر داد و گفت: نام این سه نمایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان بوشهر طی روزهای 11 الی 14 مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری 9 دی بوشهر برگزار خواهد شد.

مظفری گفت: هر ساله و بعد از بازبینی جشنواره استانی کارهایی که موفق به حضور در جشنواره نشده بودند فرصت اجرای عمومی را پیدا نمی کردند ولی امسال تصمیم گرفتیم با حمایت از گروه هایی که موفق به حضور در جشنواره نشده اند به رونق تئاتر در استان کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه این نمایشها باید نکات اصلاحی هیئت بازبین را رعایت کنند، گفت: بعد از رعایت نکات اصلاحی طی قرادادی که این گروه ها با انجمن هنرهای نمایشی استان می بندند بین تاریخ های 20مهر تا 20 آبان به اجرای نمایش در شهرستان خود یا دیگر شهر ستان‌ها می پردازند.

مظفری اضافه کرد: این آثار شامل کمدی ارتفاعات به کارگردانی میثم عابدی از دیر، کشف خستگی به کارگردانی میثم گزی از بوشهر، نارکو لپسی به کارگردانی کاظم ارجمند نیا از بوشهر، رخ به کارگردانی حامد مهینی از خارگ، شیوع درد تاریخ به کارگردانی سعید گلچمن از تنگستان، دو مرد روی نیمکت به کارگردانی هادی ارشد پور از برازجان، رسوبی در گلو به کارگردانی مهدی عوض پور از برازجان، بیا بارز قرمز به کارگردانی اردلان تاجدینی از گناوه، کلید به کارگردانی علی روان از بوشهر، سوار بر امواج ناشناخته به کارگردانی پیام شادنیا از بوشهر، شعله های موج و بادبان ماه به کارگردانی اسماعیل شهرستانی از بوشهر و خواستگاری به کارگردانی روح الله خدامی از دیلم است.