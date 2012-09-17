ثبت نام در جشنواره بین المللی خوارزمی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان ثبت نام در بیست و ششمین جشنواره بینالمللی خوارزمی می توانند تا پایان مهرماه سال جاری با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
پایگاه اطلاع رسانی بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی به آدرس http://khearizmi.ir قابل دسترسی است.
مهلت ثبت نام در بیست و ششمین جشنواره بینالمللی خوارزمی تا پایان مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان ثبت نام در بیست و ششمین جشنواره بینالمللی خوارزمی می توانند تا پایان مهرماه سال جاری با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
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