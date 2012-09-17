هنرمند سیستان و بلوچستان در جشنواره هنرهای تجسمی مقام برتر را کسب کرد

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حسن اصغری یکی از هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی استان گلستان در بخش پوستر رتبه برگزیده را کسب کرد.

وی گفت: بیش از 400 هنرمند داخلی و خارجی در این جشنواره در رشته های پوستر، طراحی، کاریکاتور، تصویر سازی، نقاشی، حجم و خوشنویسی از 17 تا 19 شهریور به رقابت پرداختند.

وی افزود: در اردیبهشت ماه سالجاری ورک شاپ در مجتمع فرهنگی و هنری زاهدان برگزار شد که هفت نفر از برگزیدگان آن به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گلستان راه پیدا کردند که از این تعداد سه اثر در رشته های پوستر، نقاشی و تصویر سازی به بخش نمایشگاه راه یافتند.