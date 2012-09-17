3460 مازندرانی حاجی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته حج در سالن اجتماعات اداره کل حج و زیارت مازندران اظهار داشت: زائران مازندرانی امسال در قالب 21 کاروان با ظرفیت 125، 145 و 195 نفر به سفر معنوی حج اعزام می شوند.

وی افزود: حداقل مبلغ پرداختی زائران حج تمتع امسال 4.5 و حداکثر آن 5.5 میلیون تومان بوده که این اختلاف قیمت هتلها است .

مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به اینکه 10 تا 12 جلسه آموزشی برای زائران استان با کمک مدیران کاروانها و روحانیون برگزار شده است، تصریح کرد: 28 شهریورماه لغایت دوم مهرماه مصادف با اول تا هفتم ذیعقده به هفته حج در ایران اسلامی نامگذاری شده است

ساداتی با بیان اینکه روزانه دو پرواز برای اعزام زائران مازنی به حج تمتع برنامه ریزی شده است، یادآور شد: نخستین پرواز زائران حج تمتع امسال در روز 22 مهرماه رهسپار سرزمین وحی شده و همه زائران تا 29 مهرماه 91 عازم حرم امن الهی خواهند شد.

وی با اعلام اینکه امسال تمامی زائران مازندرانی از طریق ایرلاین داخلی شرکت هواپیمایی ماهان عازم سفر حج می شوند، افزود: تمامی زائران مازندرانی مدینه بعد خواهند بود و همگی ابتدا عازم مکه مکرمه می شوند.

ساداتی از اعزام 21 پزشک به همراه زائران مازندرانی در مناسک حج تمتع امسال اشاره کرد و گفت: برای هر کاروان حج تمتع یک پزشک در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون 93 هزار مازندرانی در انتظار تشرف به حج ابراهیمی هستند بنابراین هیچ برنامه ای برای ثبت نام جدید مشتاقان به حرم امن الهی نداریم.