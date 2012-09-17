به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز دوشنبه 27 شهریور در محل این سازمان برگزار شد.
صلاحی درپاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وجود 30 هزار نسخه خطی قدیمی به زبان فارسی در کتابخانههای جمهوری ترکیه و اینکه آیا اطلاعی از وضعیت فعلی این نسخ دارید یا خیر؟ ضمن بیان اینکه در حال حاضر تمرکز ما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر نسخهای خطی داخل کشور است، گفت: تلاش میکنیم با کشورهایی که نسخههای خطی فارسی در کتابخانههای ملی آنها نگهداری میشود، مذاکره کنیم.
بر اساس اعلام رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه، در مجموع 500 هزار نسخه خطی در کتابخانههای سراسر این کشور از قرنهای گذشته بر جای مانده و زبان و ادبیات پارسی با اختصاص 30 هزار نسخه خطی بعد از زبان عربی بیشترین آثار خطی موجود در کتابخانههای ترکیه را داراست.
همچنین زبان عربی با اختصاص 320 هزار نسخه خطی بیشترین میزان کتب قدیمی را در کتابخانههای ترکیه به خود اختصاص داده و درصد بسیار بالایی از کتب مذکور در زمینههای دینی و مذهبی است. زبان ترکی نیز با اختصاص 140 هزار نسخه خطی و نیز زبانهای دیگر با اختصاص 10 هزار نسخه خطی دربرگیرنده قسمتی از آمار 500 هزار نسخهای موجود در کتابخانههای کشور ترکیه است.
رئیس کتابخانه ملی ایران در ادامه توضیحات خود در این مورد گفت: حدود 320 تا 330 هزار نسخه خطی در ایران شناسایی شده که بخش زیادی از آنها در سازمان ما نگهداری میشوند و ما در حال فهرست نویسی اطلاعات آنها هستیم.
صلاحی افزود: نسخههای خطی فارسی یا ایرانی را در کشورهای دیگر میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ کتابهایی که ثبت ملی آن کشور شدهاند که انتقال این نسخهها به ایران مقدور نیست؛ مگر بر اساس تفاهم دو دولت آن هم در سطوح بالا. دسته دوم کتابهایی هستند که نزد افراد عادی و یا موسسات و کلکسیوندارها نگهداری میشوند.
رئیس کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: حقیقت این است که ما الان به دنبال حساس کردن کشورهای منطقه نسبت به آثار فارسی و ایرانی که در آنجا نگهداری میشوند، نیستیم.
وی سپس گفت: من به عنوان رئیس کتابخانه ملی ایران اعلام میکنم که وهابیت و بهائیت به شدت به دنبال جمعآوری آثار مربوط به اهل تشیع در منطقه هستند تا دسترسی مردم این منطقه را به این آثار محدود کنند و حتی آن را از بین ببرند.
صلاحی افزود: در هر حال ما تلاش میکنیم با کتابخانههای ملی کشورهای دیگر مذاکره کنیم که نسخههای ارزشمند ایرانی یا فارسی در آنجا ثبت ملی شود. از هر کاری هم برای انتقال نسخههای خطی که امکانش وجود داشته باشد، دریغ نخواهیم کرد و تلاش ما در این زمینه در هندوستان و گرجستان دارد به ثمر میرسد.
به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تنها در هندوستان 380 هزار نسخه خطی فارسی وجود دارد.
وی همچنین از تلاش کتابخانه ملی برای ثبت آثار منحصر به فرد ائمه اطهار (س) مانند رساله حقوق امام سجاد (ع) که در خارج از ایران است، خبر داد.
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