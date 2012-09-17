قم نایب قهرمان کیک بوکسینگ کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، قم در حالی نایب قهرمان کشور شد که در سال های اخیر توانمندی ورزشکاران فعال در هیئت ورزش های رزمی استان قم در کسب موفقیت از میادین مختلف داخلی و خارجی سبب شده است قم یکی از استان های صاحب نام در ورزش رزمی باشد.



قم جزو استان های موفق رزمی کشور



از سوی دیگر با وجود رشته های متعدد زیر مجموعه فدراسیون و هیئت های ورزشی رزمی در استان های مختلف کشور، قم نیز از تعداد زیادی نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان علاقمند به ورزش رزمی برخوردار است که اکنون به صورت حرفه ای به این رشته ورزشی می پردازند.



همچنین ورزشکاران فعال در سبک های مختلف رزمی قم در طول سال در رقابت های مختلف قهرمانی کشور در سبک های و رشته های گوناگون شرکت می کنند و هیئت ورزش های رزمی قم نیز سعی کرده است در بالاترین حد توان خود از آنها حمایت کند.



در کنار اعزام های مختلف به پیکارهای قهرمانی کشور، هیئت ورزش های رزمی استان قم در سال های اخیر سعی کرده است در حد وسع و توان امکانات و شرایط استان قم برای میزبانی از مسابقات سبک های گوناگون ورزش های رزمی کشور آمادگی خود را به فدراسیون اعلام کند.



با توجه به اینکه در تقویم سال 1391 فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان، زمان برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ WKA قهرمانی کشور در شهریور ماه سال جاری پیش بینی شده بود به همین منظور هیئت ورزش های رزمی قم میزبان این رقابت ها شد.



رقابت 400 رزمی کار از 23 استان در قم



در این پیکارها که با شرکت بیش از 400 ورزشکار از 23 استان در خانه ورزش‌های رزمی مجموعه ورزشی راحله شهر قم به انجام رسید، در بخش تیمی کیک بوکسینگ کاران کرمانشاه با کسب بیشترین مدال در جایگاه نخست ایستادند.



این مسابقات در حالی تیم‌های برتر خود را در پایان جدال مدعیان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در خانه ورزش های رزمی مجموعه ورزشی راحله شهر مقدس قم شناخت که در رده بندی نهایی بعد از تیم کرمانشاه قهرمان مسابقات، تیم میزبان یعنی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد و تیم اعزامی هیئت ورزش های رزمی استان خوزستان سوم شد.

