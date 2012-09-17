اهداف کتابخانه‌ ها باید ایجاد بستر ترویج مطالعه مفید در کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه آموزشی تدوین برنامه های راهبردی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در جنوب تهران به میزبانی شهرری برگزار شد.

این کارگاه آموزشی که با حضور رؤسای ادارات و مسئولان کتابخانه‌ های عمومی شهرستان‌های پاکدشت، پیشوا، ری و ورامین و رئیس اداره برنامه ‌ریزی، مشارکت‌ها و انجمن‌های اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان تهران همراه بود، در سالن اجتماعات اداره کتابخانه‌ های عمومی شهرستان ری برگزار شد.

هدف از این کارگاه آموزشی، آشنایی با روشهای جهت‌ دهی افکار عمومی، راهنمایی مراجعه کنندگان به کتابخانه‌ ها برای انتخاب کتب مفید از سوی کتابداران و ایجاد حس نیاز به مطالعه در افراد عنوان شده است.

اصلاح اسناد اولیه برنامه راهبردی اداره کتابخانه‌ های عمومی و استان

رئیس اداره برنامه ‌ریزی، مشارکت‌ها و انجمن‌های اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان تهران در حاشیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف اصلی برگزاری این کارگاه، اصلاح و ویرایش اسناد اولیه برنامه راهبردی اداره کتابخانه‌ های عمومی و کتابخانه ‌های تحت پوشش شهرستان‌های استان است.

یوسف عباسی افزود: اهمیت برنامه‌ ریزی برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی جامعه نیز در این کارگاه آموزشی مورد تأکید است، چراکه ارتقای فرهنگ جامعه در گرو برنامه ریزی مطلوب و علمی است.

وی تأکید کرد: رؤسای ادارات و کتابخانه‌ های عمومی باید با تسلط بر حوزه کاری خود، اهداف کتابخانه‌ ها را بررسی کرده و برنامه راهبردی کتابخانه‌ ها را طبق الگوی مورد تأیید نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور طراحی کنند.

رئیس اداره برنامه ‌ریزی، مشارکت‌ها و انجمن‌های اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان تهران ادامه داد: باید این طراحی به‌ گونه ‌ای باشد که بستر ترویج هر چه بیشتر مطالعه مفید در کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: انجمن‌ کتابخانه‌ های عمومی شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف از ظرفیت صاحبنظران امر استفاده کنند تا این افراد به انجمن‌ها کمک کرده و خوراک فکری جلسات را تأمین کنند.

عباسی یادآور شد: تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مطالعه باید به لایه‌ های مختلف اجتماعی کشیده شود تا هیئت‌های مذهبی، روحانیون خوش ‌فکر و جوانان توانمند در عرصه فرهنگی در بحث کتاب و کتابخوانی نقش جدی ایفا کنند.