محرومیت 5 ساله از سفر برای حجاج حامل مواد مخدر

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز انتقال حجاج به سرزمین وحی اظهار داشت: از حاجیان می خواهیم که همانند گذشته همکاری خوبی را با پلیس فرودگاههای کشور داشته باشند و از انتقال موارد ممنوعه و حمل اشیایی که در عربستان همراه داشتن آنها جرم است خودداری کنند.

وی ادامه داد: مهمترین مسئله ای که حجاج باید به آن توجه کنند همراه نداشتن مواد مخدر و برخی مسکن ها همانند استامینوفن کدئین است. بر اساس قانون کشور عربستان حتی حمل چند گرم ماده مخدر نیز می تواند حبس طولانی مدت یا اعدام را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه بهتر است حجاج قبل از اعزام در مورد همراه داشتن داروهای خود با پزشک کاروان مشاوره کنند.

حیدری با اشاره به آمادگی پلیس برای کنترل خروج حجاج از کشور تاکید کرد: پلیس امسال نیز همانند گذشته کنترل ها را افزایش داده است. خوشبختانه سال گذشته با همکاری خوب حجاج و کنترل دقیق پلیس هیچ موردی از دستگیری حمل کننده مواد مخدر به کشور عربستان نداشتیم.

وی به برخی باورهای غلط برخی حجاج در زمینه انتقال مواد مخدر خبر داد و گفت: برخی حجاج فکر می کنند اگر مقداری مواد مخدر را برای مصرف شخصی به عربستان ببرند هیچ مشکلی برای آنها پیش نمی آید در صورتی که عربستان سخت ترین مجازات ها را برای مواد مخدر در نظر گرفته است.

حیدری افزود: پلیس فرودگاه همانند سال های گذشته با استفاده از دستگاههای بادی اسکنر و ایکس ری از حمل و انتقال مواد مخدر توسط برخی حجاج جلوگیری می کند.

وی به مجازات های تعیین شده برای حجاج دارای مواد مخدر در کشور اشاره کرد و گفت: اگر مواد مخدری از حجاج کشف شود علاوه بر مجازات های تعیین شده در قانون گذرنامه وی برای بار اول گذرنامه اش به مدت 5 سال توقیف شده و از سفر وی جلوگیری می شود.