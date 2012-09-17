به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی‌پور صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش بردخون اظهار داشت: در آستانه مهر و آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس قرار داریم و با توجه به اجرای سند تحول بنیادین شرایط ویژه ای بر نظام تعلیم و تربیت حاکم است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون اضافه کرد: در مرحله نخست باید در راستای اجرای صحیح و بی‌عیب و نقص این نسخه شفابخش تلاش کنیم تا نتایج سودمندی داشته باشد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین توجه ویژه ای به جایگاه معلم و آموزش و پرورش شده است زیرا رویکرد این سند و نقشه مهم دینی و اعتقادی است که حیات طیبه و زندگی پاکیزه همراه با نور ایمان و تعامل سازنده است.

مصلحی پور خاطرنشان ساخت: مجریان می‌توانند با این سند بهترین تغییرات را در نظام تعلیم و تربیت ایجاد کنند تا انسان‌هایی در تراز جمهوری اسلامی تربیت کنند.

وی اضافه کرد: درجبهه ای قرارداریم که خط مقدم جنگ نرم است و اگر حمایت کافی صورت نگیرد جامعه زیان می بیند زیرا دشمنان با ابزار و ادوات پیشرفته بر فکر و اعتقادات جوانان و آینده سازان ما کار می‌کنند که هدفشان نابودی این نیروی پرتوان است پس خانواده و نهادهای فرهنگی وعموم مردم به یاری مدارس بشتابند تا با اتحاد وهمدلی براین جنگ نابرابر پیروز شویم.

مصلحی‌پور با بیان اینکه برای آغاز سال تحصیلی جدید هیچ مشکلی وجود ندارد خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی که فرمایش مقام معظم رهبری است شامل پیام‌های سودمندی برای دلسوزان نظام است.

وی اضافه کرد: در این شرایط دولت را درک کنیم و با همراهی و تلاش، فشار تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهیم و دنبال آرزوها و آمال آرمانی نباشیم تا به راحتی از موانع عبور کنیم زیرا پیش از این دوران‌های سختی را پشت سرگذاشته ایم هر چند دشمن مصمم است با مشکلات اقتصادی مردم را در برابر نظام قرار دهد.

ضرورت جذب کمک از ادارات برای هوشمندسازی مدارس

بخشدار بردخون نیز در این نشست اظهار داشت: در راستای اجرای سند تحول بنیادین و نظام 3-3-6 در نظام آموزشی کشور، فضاهای آموزشی و نیروی انسانی در سه مقطع در بردخون ساماندهی شده است و عوامل اجرایی و کادر مدارس، آمادگی کامل را برای بازگشایی مدارس دارند.

مسعود محمدپور با تاکید بر ضرورت جذب کمک از ادارات برای هوشمندسازی مدارس، اضافه کرد: طبق مصوبه هیئت دولت هر اداره در هر شهرستان باید یک مدرسه را هوشمند‌سازی کند.

وی در ادامه بیان داشت: در سال تحصیلی جدید باید زمینه‌های آموزشی و فرهنگی برای درخشش هر چه بیشتر دانش‌‌آموزان در استان فراهم کنیم.

بخشدار بردخون اضافه کرد: حجم کارهای انجام شده در دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست و کارهای بسیار بزرگی به اقرار همه افراد منصف در راستای تحولی شگرف در نظام آموزش و پرورش استان بوشهر انجام شده است.