کمکهای دولت به زلزله زدگان پس از طی مراحل ابلاغی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی مسئول ستاد مدیریت بحران و فرماندار تبریز، امروز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان تبریز، ضمن قدردانی از زحمات کلیه اعضای ستاد بحران که بلافاصله بعد از وقوع زلزله 21 مرداد ماه، در محل حادثه حضور فعال داشتند، اظهار داشت: همکاری بخشداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای اسلامی شهر تبریز و به ویژه حرکت زیبای مجموعه شهرداری کلان شهر تبریز با تصویب یک میلیارد تومان کمک مالی به مناطق زلزله زده دهستان اسپیران موجب پیشرفت و تسریع عملیات امدادرسانی و عمرانی در این روستاها شد.



فرماندار تبریز ابراز داشت: با توجه به آغاز عملیات آواربرداری از 23 مرداد ماه ، هم اکنون 90درصد این عملیات در روستاهای بخش مرکزی تبریز پایان یافته ودر 350 واحد مسکونی پی کنی، 130 واحد آرماتور بندی و 90 واحد بتن ریزی انجام یافته و بازسازی و مقاوم سازی منازل مسکونی تخریب شده در این روستاها با هماهنگی و همدلی کلیه دستگاه ها و حضور کارشناسان راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، بخشداری و شهرداری ها و به ویژه همت روستائیان پیشرفت چشمگیری دارد.



چمنی افزود: کمک های بلاعوض مصوب در هیأت دولت، پس از طی مراحل آواربرداری، پی کنی و بتن ریزی با تأیید بخشداری و بنیاد مسکن، به روستائیان پرداخت می شود و هم اکنون از 826 پرونده معرفی شده به بانک های عامل، به 225 پرونده رسیدگی شده است.



وی از دایر بودن کلیه مدارس روستاهای دهستان اسپیران در اول مهر ماه خبر داد و اذعان کرد: با همکاری مسئولان آموزش و پرورش در 22 روستای دهستان اسپیران، دانش آموزان می توانند از خدمات آموزشی سال تحصیلی جدید بهره مند شوند.



فرماندار تبریز ادامه داد: پس از آواربرداری منازل مسکونی تخریب شده در این روستاها، با تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پروانه ساخت و بازسازی در همان اندازه قبلی به صورت رایگان از طرف شهرداری صادر می شود.



وی تأکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، اقدامات بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در خصوص احداث واحدهای دامی باید با جدیت و سرعت بیش از پیش پیگیری شود.



چمنی در پایان اظهار داشت: اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان تبریز در صورت قوع هرگونه بلایای طبیعی اعم از سیل، زلزله، رعد و برق و غیره، ظرف مدت 20 دقیقه بعد از وقوع حادثه ، در محل فرمانداری شهرستان تبریز جهت اتخاذ تصمیمات ضروری حضور خواهند یافت.