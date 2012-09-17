  1. جامعه
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

با رویکرد روز ازدواج؛

جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان فردا برگزار می شود

جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان فردا برگزار می شود

چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان با رویکرد روز ازدواج و بررسی برنامه های این روز برگزار می شود.

حسین معتمدنیا مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های روز ملی ازدواج که مصادف با 26 مهر ماه است، گفت: دستگاههای مختلف و عضو ستاد ملی ساماندهی جوانان برنامه های مختلفی دارد که قرار است فردا سه شنبه برگزار شود و دستگاههای مختلف برنامه ها را اعلام و سپس به تصویب برسد.

وی افزود: همچنین در این جلسه شعار روز ازدواج نیز تعیین می شود تا بتوان هم جوانان را تشویق به امر ازدواج کرد و هم اینکه هماهنگی 25 دستگاه عضو ستاد ملی را بیشتر کرد.

معتمدنیا درباره فعالیتهای انجام شده درحوزه رفع مشکلات جوانان توضیح داد: با توجه به اینکه هنوز وظایف این وزارتخانه به تفکیک به ما اعلام نشده است، ما هم اکنون تنها براساس روزهای تقویم اقداماتی را انجام می دهیم.

به گفته وی هم اکنون نامه ای به منظور مشخص شدن وظایف وزارتخانه تهیه کرده ایم که این نامه هم دولت و هم به مجلس داده می شود تا هر چه سریعتر وظایف و تکالیف این وزارتخانه را تعیین کنند.

کد مطلب 1698219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها