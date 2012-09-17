جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان فردا برگزار می شود

حسین معتمدنیا مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های روز ملی ازدواج که مصادف با 26 مهر ماه است، گفت: دستگاههای مختلف و عضو ستاد ملی ساماندهی جوانان برنامه های مختلفی دارد که قرار است فردا سه شنبه برگزار شود و دستگاههای مختلف برنامه ها را اعلام و سپس به تصویب برسد.

وی افزود: همچنین در این جلسه شعار روز ازدواج نیز تعیین می شود تا بتوان هم جوانان را تشویق به امر ازدواج کرد و هم اینکه هماهنگی 25 دستگاه عضو ستاد ملی را بیشتر کرد.

معتمدنیا درباره فعالیتهای انجام شده درحوزه رفع مشکلات جوانان توضیح داد: با توجه به اینکه هنوز وظایف این وزارتخانه به تفکیک به ما اعلام نشده است، ما هم اکنون تنها براساس روزهای تقویم اقداماتی را انجام می دهیم.

به گفته وی هم اکنون نامه ای به منظور مشخص شدن وظایف وزارتخانه تهیه کرده ایم که این نامه هم دولت و هم به مجلس داده می شود تا هر چه سریعتر وظایف و تکالیف این وزارتخانه را تعیین کنند.