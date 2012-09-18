شورای اعجاز قرآن خواستار قانونی مشترک برای مقابله با اهانت به ادیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شورای بین المللی اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی وابسته به انجمن جهانی مسلمانان طی بیانیه ای اهانت به رسول اکرم (ص) در فیلم آمریکایی - اسرائیلی اخیر را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه کینه نسبت به اسلام و حتی سایر ادیان آسمانی خواند.

دکتر عبدالله بن عبدالعزیز المصلح دبیرکل شورای بین المللی اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی با اشاره به اینکه این شورا فیلم موهن را تجاوز از حد و مرزهای آزادی های رسانه ای و فرهنگی می داند، از مؤسسات اسلامی خواست تا قانونی برای مقابله با اهانت به اسلام و نبی اکرم (ص) و مقدسات و ارزش های اسلامی وضع کنند.

وی با بیان اینکه اندیشمندان جهان این فیلم را به شدت محکوم کرده اند درباره جایگاه امت اسلام در مقابله با اهانت به اسلام و مسلمانان سخن گفت.

دکتر المصلح در ادامه از سازمان های اسلامی خواست تا در چارچوب این کار خصمانه یک استراتژی مشترک اسلامی برای مقابله مسلمانان با چنین اهانت هایی وضع کنند.

وی همکاری مشترک مسلمانان و واکنش های متحد و مشترک آنها را نشانه وحدت مسلمانان و عدم تکرار این اقدامات از سوی گروه های افراطی خواند.