آموزش زبان انگلیسی به خادمان ضمن مناسک حج

نخستین کاروان زائران آفریقای جنوبی در مکه

نخستین کاروان از زائران آفریقای جنوبی که بیش از 230 نفر بودند از طریق فرودگاه جده به عربستان آمدند. رئیس شورای زائران آفریقای جنوبی اظهار داشت که تمامی امکانات لازم برای استقبال از زائران خانه خدا مهیا شده تا زائران با راحتی بتوانند در جوی راحت، آرام و معنوی مناسک خود را به جا آورند. زائران می توانند از امکانات و خدمات و تکنولوژی معاصر در مکه و مشاعر مقدس استفاده کنند.

آموزش زبان انگلیسی به خادمان عربستان

سفیر نیجر در عربستان از حمایت و نظارت عربستان از زائران خانه خدا خبر داد و گفت که طرح هایی برای زائرن به منظور سهولت و راحتی ادای مناسک حج انجام گرفته است. از جمله دوره های آموزشی زبان انگلیسی به خادمان عربستانی داده شده است تا ضمن استقبال از زائران خانه خدا، بتوانند در مناسک حج پاسخگوی نیازهای آنها باشند. هدف از این کار کسب مهارت در خدمت رسانی به زائران خانه خدا و توسعه مهارت های مشترک در استفاده از کلمات و عبارات انگلیسی متداول به منظور خدمت رسانی به آنها عنوان شده است.

آب نوشیدنی مناسب در مشاعر مقدس تعبیه شده است

دکتر منصور بن متعب بن عبدالعزیز وزیر امور شهری و روستایی عربستان از طرح های وزارت در مشاعر مقدس خبر داد و گفت که طرح های توسعه سازی بخش های مختلف در مشاعر مقدس انجام گرفته است. از جمله طرح ساخت آب های نوشیدنی در مشاعر مقدس منی مزدلفه و عرفات تا جایی که خدمت رسانی به زائران و آب رسانی به آنها به سهولت انجام گیرد. وی گفت که که تعدادی از طرح ها نیز در حال انجام است و بخشی دیگر را زائران سال آینده می توانند از آن بهره مند شوند.