آموزش زبان انگلیسی به خادمان ضمن مناسک حج

نخستین کاروان زائران آفریقای جنوبی در مکه
نخستین کاروان از زائران آفریقای جنوبی که بیش از 230 نفر بودند از طریق فرودگاه جده به عربستان آمدند. رئیس شورای زائران آفریقای جنوبی اظهار داشت که تمامی امکانات لازم برای استقبال از زائران خانه خدا مهیا شده تا زائران با راحتی بتوانند در جوی راحت، آرام و معنوی مناسک خود را به جا آورند. زائران می توانند از امکانات و خدمات و تکنولوژی معاصر در مکه و مشاعر مقدس استفاده کنند.
آموزش زبان انگلیسی به خادمان عربستان
سفیر نیجر در عربستان از حمایت و نظارت عربستان از زائران خانه خدا خبر داد و گفت که طرح هایی برای زائرن به منظور سهولت و راحتی ادای مناسک حج انجام گرفته است. از جمله دوره های آموزشی زبان انگلیسی به خادمان عربستانی داده شده است تا ضمن استقبال از زائران خانه خدا، بتوانند در مناسک حج پاسخگوی نیازهای آنها باشند. هدف از این کار کسب مهارت در خدمت رسانی به زائران خانه خدا و توسعه مهارت های مشترک در استفاده از کلمات و عبارات انگلیسی متداول به منظور خدمت رسانی به آنها عنوان شده است.
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