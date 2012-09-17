غایبان اجلاس غیرمتعهدها پشیمان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی اختری پیش از ظهر دوشنبه در سومین یادواره 32 شهید روستای حسن آباد شهرستان دامغان و در مسجد بقیه الله این روستا، اظهار داشت: شهادت از شیرین ترین هدیه خداوند به بندگان خود است.

وی اضافه کرد: بالاترین نعمتی که خداوند متعال به بهترین بندگان خود ارزانی می دارد شهادت است که این نعمت الهی نصیب هر کسی نخواهد شد.

اختری یادآور شد: در منابع دینی، آیات و روایات شهید و شهادت از منزلت و جایگاه والایی برخوردار است.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: شهید اسم مبارک خداوند تبارک و تعالی است و یکی از نام های خداوند شهید نام دارد.

اختری به بحث برگزاری یادواره های شهدا در سطح کشور پرداخت و اظهار داشت: با برگزاری یادواره های شهدا نام و یاد شهدا را گرامی بداریم و تلاش کنیم یادواره های شهدا با شکوه خاصی برگزار شود و زمینه حضور جوانان در یادواره های شهدا را بهتر از گذشته فراهم کنیم.

وی همچنین به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اشاره کرد و افزود: بزرگترین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد با حضور 120 کشور به میزبانی تهران و با سخنرانی تاریخی مقام معظم رهبری برگزار که این اجلاس توطئه های دشمنان که از چند ماه قبل بر علیه ایران آغاز کرده بودند نقش بر آب کرد.

اختری تصریح کرد: کشورهایی که در این اجلاس حضور پیدا نکردند امروز پشیمان هستند چرا در این اجلاس بسیار عظیم حضور نیافتند.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پایان گفت: اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد با نصرت الهی همراه بود و با عنایت خداوند توانستیم دستاوردهای بسیار خوب از این اجلاس کسب کنیم.

روستای حسن آباد از توابع بخش امیرآباد شهرستان دامغان در 35 کیلومتری جنوب شهر دامغان واقع شده است.