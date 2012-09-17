رزمی کاران قمی به پنج مدال قهرمانی کشور دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با عنوان هوکوتوریو جوجیتسو زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی کشورمان به میزبانی تهران برگزار شد، از بین شش رزمی‌کار اعزامی قم پنج نفر موفق به کسب مدال شدند.



کسب دو نشان نقره و سه برنز و دو سهمیه عضویت در تیم ملی



پایان پیکارهای مبارزه مسابقات قهرمانی و انتخابی جوجیتسو جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشور در حالی با قرار گرفتن تیم قم در بین تیم های برتر همراه بود که از بین مدال های کسب شده، دو مدال رنگ نقره ای و چهار مدال رنگ برنزی داشتند.



وی عنوان کرد:‌ در این مسابقات که با شرکت رزمی کاران برتر جوجیتسو کشور در تهران برگزار شد، در رده سنی بزرگسالان این مسابقات مرتضی سریشی تنها مدال آور قم در این رده سنی بود که بعد از پشت سر گذاشتند حریفان خود در دیدار نهایی حضور یافت و سرانجام به مقام نایب قهرمانی و کسب نشان نقره بسنده کرد.



اما در رده سنی جوانان نیز سیدعلیرضا اشرفی از تیم اعزامی هیئت ورزش های رزمی استان قم در دیدار نهایی با شکست برابر حریف خود موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره شد تا دومین مدال نقره تیم رزمی قم را به دست بیاورد.



مدال آوری جوانان رزمی کار قمی در مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی همچنان ادامه یافت و طی آن مالک محمدی از چهره های مستعد و آینده دار رزمی قم توانست با کسب مقام سوم وزن خود، نخستین نشان برنز قم را به ارمغان بیاورد.



راهیابی برترین ها به تیم ملی رزمی کشور در رشته جوجیتسو



چهارمین مدال تیم اعزامی هیئت ورزش های رزمی استان قم را نیز مرتضی ریحانی به دست آورد و در حالی که در مرحله نیمه نهایی با بداقبالی نتیجه را واگذار کرد، در تلاش برای کسب مقام سوم موفقیت آمیز ظاهر شد و در نهایت برنز گرفت.



آخرین مدال آور تیم جوجیتسو جوانان و بزرگسالان قم در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در تهران، سیدمجتبی حسینی بود که این رزمی کار نیز در دیدار رده بندی با کسب برتری مقابل حریف خود موفق به کسب نشان برنز شد.



گفتنی است: نفرات اول و دوم اوزان مختلف در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پیکارهای جوجیتسو کشور و همچنین چهره های شاخص از نظر فنی با نظر مربیان تیم ملی به اردوی آماده سازی این تیم برای اعزام به مسابقات مهم برون مرزی دعوت شدند.

