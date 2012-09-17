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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

آیت الله هاشم زاده:

تعلل در بازسازی مناطق زلزله زده جبران ناپذیر است

تعلل در بازسازی مناطق زلزله زده جبران ناپذیر است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان برای احداث سریع تر خانه های مسکونی مقاوم تا پیش از آغاز فصل سرما اقدام کنند، تعلل در این زمینه جبران ناپذیر است.

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نقش مسئولان در این امر بسیار پراهمیت است و بیش از همه در این حوزه مسئولیت دارند.

وی تاکید کرد: مسئولان در هر زمان و در تمام ابعاد باید به مردم خدمت کنند اما در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله موظف هستند به خدمات خود سرعت و وسعت ببخشند.

 نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مردم روستاهای زلزله زده شهرستان های اهر، هریس و ورزقان انتظار دارند برنامه ریزی و مدیریت دقیق و متمرکزی در منطقه وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: ارزش کمک‌ها باید به گونه‌ای شایسته باشد تا به لحاظ مالی امکان بازسازی اماکن تخریب شده با این مبالغ محقق شود. بازسازی مناطق زلزله‌زده این استان، ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین کار برای خانواده‌های زلزله‌زده به شمار می‌رود.

وی به نزدیک شدن فصل سرما به ویژه در مناطق زلزله‌زده اشاره کرد و افزود: زلزله‌ اخیر در استان آذربایجان‌شرقی بسیار عظیم و گسترده بود و باید قبل از فصل سرما مدیریت شود.

کد مطلب 1698236

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