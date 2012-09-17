تعلل در بازسازی مناطق زلزله زده جبران ناپذیر است

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نقش مسئولان در این امر بسیار پراهمیت است و بیش از همه در این حوزه مسئولیت دارند.

وی تاکید کرد: مسئولان در هر زمان و در تمام ابعاد باید به مردم خدمت کنند اما در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله موظف هستند به خدمات خود سرعت و وسعت ببخشند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مردم روستاهای زلزله زده شهرستان های اهر، هریس و ورزقان انتظار دارند برنامه ریزی و مدیریت دقیق و متمرکزی در منطقه وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: ارزش کمک‌ها باید به گونه‌ای شایسته باشد تا به لحاظ مالی امکان بازسازی اماکن تخریب شده با این مبالغ محقق شود. بازسازی مناطق زلزله‌زده این استان، ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین کار برای خانواده‌های زلزله‌زده به شمار می‌رود.

وی به نزدیک شدن فصل سرما به ویژه در مناطق زلزله‌زده اشاره کرد و افزود: زلزله‌ اخیر در استان آذربایجان‌شرقی بسیار عظیم و گسترده بود و باید قبل از فصل سرما مدیریت شود.