بیمه تکمیلی 350 هزار معلول پس از 60 روز هنوز تمدید نشده است

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمه تکمیلی معلولان تا سقف 3 میلیون تومان از هزینه های درمانی این افراد را پوشش می دهد و بیش از دو ماه است که تاریخ آن به اتمام رسیده و طی این مدت معلولان کارت بیمه مکمل ندارند.

وی با اشاره به اینکه 350 هزار معلول از 5 سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی درآمده بودند، گفت: بسیاری از معلولان نیاز به دریافت برخی خدمات درمانی توسط بیمه تکمیلی هستند و عدم تمدید قرار داد باعث بروز مشکلاتی برای این افراد شده است.

رئیس جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه انتقادات زیادی به بیمه تکمیلی معلولان وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از معلولان حتی فاقد بیمه پایه هستند از وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست می کنیم نسبت به تامین بیمه پایه معلولان اقدامات لازم را به عمل آوردند.

به گفته محمودنژاد، بیمه پایه معلولان در حدی در تنگنا قرار دارد چنانچه یک فرد برای صدور دفترچه بیمه مراجعه کند به وی اعلام می شود که بایستی یک معلول فوت کند تا بتوانیم فردی دیگر را جایگزین کنیم.

وی گفت: جامعه معلولان ایران آمادگی دارد لیست چد هزار نفری معلولان فاقد بیمه پایه را با مشخصات کامل در اختیار بهزیستی قرار دهیم.

رئیس جامعه معلولان ایران به ناکارآمدی بیمه تکمیلی اشاره کرد و اظهار داشت: تمدید دیرهنگام، پوشش ضعیف خدمات توانبخشی مانند گفتار درمانی و کار درمانی و... از جمله مشکلات بیمه تکمیل درمان معلولان است به همین دلیل خواهان تشکیل صندوق بیمه درمان معلولان هستیم.