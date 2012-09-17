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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

دقایقی پیش/

تیم داوری دیدار سپاهان و الاهلی وارد اصفهان شد/ اسکان در هتل عباسی

تیم داوری دیدار سپاهان و الاهلی وارد اصفهان شد/ اسکان در هتل عباسی

اصفهان – خبرگزاری مهر: داوران اهل هنگ‌کونگ دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر‌، داوران اهل هنگ‌کونگ دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی با پرواز ساعت 13:15 امروز وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شدند.

این داوران ظهر امروز از طریق فرودگاه شهید بهشتی وارد اصفهان شدند و با استقبال مسئولان سپاهان مواجه شدند؛ آنها پس از آن عازم هتل عباسی اصفهان شده و در این هتل استقرار یافتند.

اسامی کادر داوری این دیدار به شرح زیر است:

داور: لیو کوک مان از هنگ کنگ

کمک داور اول : چانگ مینگ سانگ از هنگ کنگ

کمک داور دوم : چو چون کیت از هنگ کنگ

داور چهارم : ان جی چیو کوک از هنگ کنگ

ناظر بازی: ماذن رمضان از لبنان

ناظر داوری : عمر موسی خلف ابولوم از اردن

همچنین ماذن رمضان، ناظر لبنانی بازی تیم‌های سپاهان و الاهلی شب گذشته وارد ایران شد و از طریق یک دستگاه خودروی VIP به اصفهان رسید. رمضان پس از آن در هتل عباسی اصفهان استقرار یافت.

دو نفر از نمایندگان باشگاه الاهلی نیز برای هماهنگی شب گذشته وارد ایران شدند و صبح امروز به اصفهان رسیدند.

دیدار تیم‌های سپاهان و الاهلی در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1698252

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